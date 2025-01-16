Аналитика МТС: россияне стали чаще сдавать iPhone по программе трейд-ин

ПАО «МТС» подвела итоги программы обмена старых смартфонов на новые по итогам 2024 г. Количество смартфонов, сданных по trade-in увеличилось на 34% по сравнению с 2023 г. Чаще всего россияне сдавали свои старые iPhone. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2024 г. смартфоны от Apple обошли Samsung среди самых сдаваемых устройств по трейд-ин: на устройства американского бренда пришлась треть смартфонов, в то время как на южнокорейский бренд — 29%. В 2023 г. Samsung лидировал с долей 31%, а iPhone занимали 18%.

Топ-5 сдаваемых брендов смартфонов по программе трейд-ин в 2023 г: Samsung – 31%, Xiaomi – 23%, Huawei – 22%, Apple – 18%, Oppo – 5%.

Топ-5 сдаваемых брендов смартфонов по программе трейд-ин в 2024 г.: Apple – 31%, Samsung – 29%, Xiaomi – 22%, Huawei – 11%, Realme – 1%.

В десятку популярных моделей, сданных по программе, вошли шесть устройства от Apple: iPhone 11 (15% от всех сданных устройств), iPhone 12 (9%), iPhone 13 (7%), iPhone 12 Pro Max (6%), iPhone 14 Pro Max (5%), Redmi 9A (4%), iPhone 11 Pro (4%), Samsung Galaxy A 32 (4%), Samsung Galaxy S22 (4%), Samsung Galaxy A 54 (4%).

«Программа трейд-ин продолжает пользоваться популярностью среди наших клиентов. Она позволяет сдать свой смартфон не затрачивая время на поиск покупателей на сторонних площадках и сразу же купить новый смартфон с существенной скидкой. Это подтверждает и средняя цена выкупа устройства: за последний год она выросла почти в три раза», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.