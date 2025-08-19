МТС запустила продажи виртуальных сертификатов на iPhone 17

МТС объявила о старте продаж виртуальных сертификатов на iPhone 17 в своем интернет-магазине. С помощью сертификата клиенты смогут получить новинки одним из первых в России.

Стоимость виртуального сертификата составляет 25 тыс. руб. Цена сертификата учитывается при покупке нового iPhone, поэтому, при получении устройства клиенту нужно будет внести только остаток суммы. Сразу после официальной презентации Apple сотрудники МТС свяжутся с каждым обладателем сертификата для уточнения деталей заказа.

«Интерес к смартфонам от Apple в России всегда высокий. Например, модели линейки iPhone 16 уже занимают топ продаж российского рынка смартфонов в денежном выражении. Ожидаем, что спрос на новинки уже на старте продаж сертификатов превысит показатели предыдущих линеек», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Впервые МТС запустила продажи сертификатов на iPhone в 2023 г. Интерес к этому инструменту растёт. В 2024 г. продажи сертификатов на покупку iPhone 16 оказались на 18% выше, чем на iPhone 15 годом ранее.