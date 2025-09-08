Разделы

Аналитика МТС: продажи iPhone выросли на 30% перед выходом новой модели

МТС сообщает, что преддверии выхода iPhone 17 спрос на смартфоны от Apple в розничной сети МТС стал самым высоким с начала 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С 29 августа по 5 сентября 2025 г. продажи iPhone в сети МТС выросли на 30% в штуках по сравнению с началом августа м По сравнению с кануном 8 марта 2025 г. в который спрос на технику Apple традиционно высокий, продажи оказались выше на 12%. Наиболее востребованной моделью стал iPhone 13 — на него пришлось 19% от всех продаж смартфонов Apple в начале сентября 2025 г., что на 6% выше, чем месяцем ранее.

Рост интереса наблюдается и к последним поколениям смартфонов от Apple: продажи iPhone 16 Pro увеличились на 23%, iPhone 15 Pro — на 20%, iPhone 16 Plus — на 17%.

«Конец августа-начало сентября традиционно становится периодом повышенного интереса к iPhone. Многие предпочитают обновить смартфон именно перед релизом новой линейки, так как на старте цена на новинки выше, а прошлые модели остаются актуальными и полностью удовлетворяют базовые потребности пользователей», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

