МТС открыла предзаказ на iPhone 17 и другие новинки Apple

МТС объявляет о старте предзаказа на смартфоны Apple iPhone 17, новые модели умных часов и беспроводных наушников. Покупатели могут оформить предварительные заявки онлайн или в любом салоне экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Предзаказы открыты на все новинки, представленные в ходе мировой презентации Apple, 9 сентября 2025 г. Новые смартфоны доступны в четырех версиях, во всех цветах и конфигурациях: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max.

Стоимость iPhone 17 в МТС: iPhone 17 256 ГБ – 109 990 руб.; iPhone 17 512 ГБ – 134 990 руб.; iPhone 17 Air 256 ГБ – 144 990 руб.; iPhone 17 Air 512 ГБ – 169 990 руб.; iPhone 17 Air 1 ТБ – 199 990 руб.; iPhone 17 Pro 256 ГБ – 164 990 руб.; iPhone 17 Pro 512 ГБ – 194 990 руб.; iPhone 17 Pro 1 ТБ – 224 990 руб.; iPhone 17 Pro Max 256 ГБ – 184 990 руб.; iPhone 17 Pro Max 512 ГБ – 214 990 руб.; iPhone 17 Pro Max 1 ТБ – 244 990 руб.; iPhone 17 Pro Max 2 ТБ – 299 990 руб.

Стоимость умных часов от Apple в МТС: Watch Series SE 3 – от 34 990 руб.; Watch Series 11 – от 54 990 руб.; Watch Ultra 3 – 99 990 руб.

Стоимость беспроводных наушников в МТС: AirPods Pro 3 – 34 990 руб.

«Apple имеет большую лояльную аудиторию, поэтому мы традиционно ожидаем высокий спрос на гаджеты этого бренда. К примеру, в преддверии презентации продажи предыдущих линеек iPhone выросли в нашей розничной сети на 30% в натуральном выражении. Кроме того, в августе мы запустили продажи виртуальных сертификатов на iPhone 17, спрос на который оказался на 22% выше, чем год назад на iPhone 16. Рассчитываем, что новинки появятся в наших магазинах до конца сентября», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Оформить предварительный заказ на смартфоны можно на выбор с помощью частичной или полной предоплаты. На модели iPhone 17 сумма частичной предоплаты составляет 25 тыс. руб. Предоплата засчитывается в счет стоимости смартфона, поэтому при получении товара клиенту необходимо оплатить лишь оставшуюся сумму смартфона.

После оформления предзаказа клиент получит SMS-сообщение с подтверждением и предварительным сроком доставки. После поступления первой партии смартфонов в МТС, специалисты колл-центра МТС свяжутся с каждым клиентом, чтобы сообщить о доставке товара. Покупатели iPhone 17 получат в подарок кешбэк в размере 20% от стоимости смартфона. Также для клиентов действует гарантия сроком на один год и рассрочка 0-0-12.