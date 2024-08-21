Пермякам доступны виртуальные сертификаты на iPhone 16 от МТС

МТС сообщает о том, что первой среди российских ритейлеров начала продажи виртуальных сертификатов на линейку смартфонов iPhone 16. Сертификат дает возможность владельцу получить новинки одним из первых в России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стоимость виртуального сертификата составляет 25 тыс. руб. Приобрести его можно в интернет-магазине МТС. Цена сертификата учитывается при покупке нового iPhone, поэтому при получении устройства клиенту нужно будет внести только остаток суммы. Сразу после официальной презентации Apple сотрудники МТС свяжутся с каждым обладателем сертификата для уточнения деталей заказа.

Впервые виртуальные сертификаты на iPhone появились в МТС в 2023 г. Тогда наиболее популярным смартфоном на этапе предзаказа стал iPhone 15 Pro Max – на него пришлось 57% проданных сертификатов. В топ регионов по востребованности услуги вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Белгородская область и Республика Саха (Якутия).

«В России, как и во всем мире, традиционно большой интерес к технике Apple. Количество людей, желающих приобрести новинки в числе первых, велико. Например, в прошлом году, доля сертификатов на покупку линейки iPhone 15 составила 31% от общего числа предзаказов. Уверены, что спрос на новинки окажется не менее высоким и в этом году», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.