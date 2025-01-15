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Россияне избавляются от ненужных iPhone: треть сданных устройств в стране пришлась на «яблоки»

Чаще всего в 2024 г. россияне сдавали в Trade-in свои iPhone, чтобы обменять их со скидкой на новые смартфоны. На них пришлась треть всех сдаваемых устройств. Также часто пользователи избавляются и от Samsung.

Trade-in смартфонов

Как стало известно CNews, в 2024 г. россияне на 34% больше сдали смартфонов в Trade-in, чем в 2023 г. Чаще всего сдавали свои старые iPhone, подсчитали в МТС.

На устройства от Apple пришлась треть сдаваемых смартфонов (31%). Второе место по популярности заняли устройства Samsung (на них пришлось 29% сдаваемых устройств). В 2023 г. Samsung лидировал с долей 31%, а iPhone занимали только 18%. Далее следуют смартфоны Xiaomi (22%), Huawei (11%) и Realme (1%), отмечают в МТС.

В 2023 г. топ сдаваемых брендов выглядел так: Samsung – 31%, Xiaomi – 23%, Huawei– 22%, Apple – 18% и Oppo – 5%.

В десятку популярных моделей, сданных по программе, вошли: iPhone 11 (15% от всех сданных устройств), iPhone 12 (9%), iPhone 13 (7%), iPhone 12 ProMax (6%), iPhone 14 ProMax (5%), Redmi 9A (4%), iPhone 11 Pro (4%), SamsungGalaxyA 32 (4%), Samsung GalaxyS22 (4%), SamsungGalaxyA 54 (4%).

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Martin Sanchez / Unsplash
Россияне сдают свои старые яблоки

Как отметил гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов, средняя цена выкупа устройства за 2024 г. выросла почти в три раза.

Негде яблоку упасть

Статистику МТС подтверждают и в группе «М.Видео-Эльдорадо». По данным компании, самыми популярными сдаваемыми в Trade-in брендами стали Apple, Samsung и Xiaomi. При этом абсолютным лидером стал iPhone 11. Среди Android-моделей клиенты сдают в Trade-in смартфоны Galaxy серий S20, S21 и S22.

«Эти модели являются наиболее популярными для сдачи в Trade-in благодаря сочетанию нескольких факторов: массовая популярность на момент выхода, высокий объем продаж, что привело к их высокой доле рынке, и достижение оптимального срока эксплуатации, когда пользователи начинают задумываться об обновлении, — поясняет представитель магазина. — iPhone 11 был хитом продаж из-за своей производительности и доступной цены по сравнению с Pro-версиями, а флагманские серии Samsung Galaxy S20, S21 и S22 привлекли внимание пользователей передовыми характеристиками».

Ожидание очередного роста цен

Стремительный взлет услуги trade-in в России в сегменте смартфонов и другой мобильной электроники произошел с началом спецоперации на Украине и вызванных ею санкций, уходом из страны крупных брендов электроники, падением курса рубля и ростом цен на все категории товаров, включая технику, как писал CNews в апреле 2022 г.

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Ожидается, что к концу 2024 г. электроника в очередной раз подорожает на 10-15%. В 2025 г. Россию ожидает новый подъем цен — первые партии продукции по повышенным ценам уже закуплены дистрибьюторами.

В этом году россияне уже отказались от регулярной замены смартфона. Такого сценария обновления смартфона в нынешнее время по данным исследования Rambler&amp;Co, придерживаются 48% россиян, то есть почти половина населения страны.

Кристина Холупова

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