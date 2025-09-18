МТС презентовала iPhone 17 в России за сутки до начала мировых продаж

МТС сообщила о том, что первой в России презентовала новый iPhone 17 Pro Max – за день до старта мировых продаж. Первые предзаказы клиенты начнут получать до конца сентября.

«За первую неделю предзаказов спрос на iPhone 17 оказался в 3 раза выше, чем на прошлогодний iPhone 16. Такой рост интереса показывает, что российские пользователи ждут каждое новое поколение смартфонов от Apple с особым вниманием, а iPhone 17 стал самым ожидаемым устройством этого года. Традиционно МТС одной из первых представила новинку в России, и уже до конца месяца мы планируем начать выдавать первые предзаказы», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

По итогам первой недели предзаказа самым популярным смартфоном в новой линейке оказался iPhone 17 Pro Max — на него пришлось 49% от всех предзаказов. Далее следуют iPhone 17 Pro — 32%, базовый iPhone 17 — 14% и iPhone Air — 5%.

В топ-5 городов с наибольшим спросом на новинки вошли Москва (35% от всех предзаказов), Санкт-Петербург — 6%, Екатеринбург — 3%, Казань — 3%, и Самара — 2%.

Стоимость iPhone 17 в МТС: Apple iPhone 17 256 ГБ – 109990 руб; Apple iPhone 17 512 ГБ – 134900 руб; Apple iPhone 17 Air 256 ГБ – 144990 руб; Apple iPhone 17 Air 512 ГБ – 169990 руб; Apple iPhone 17 Air 1 ТБ – 199990 руб; Apple iPhone 17 Pro 256 ГБ – 164990 руб; Apple iPhone 17 Pro 512 ГБ – 194990 руб; Apple iPhone 17 Pro 1 ТБ – 224990 руб.; Apple iPhone 17 Pro Max 256 ГБ – 184990 руб; Apple iPhone 17 Pro Max 512 ГБ – 214990 руб; Apple iPhone 17 Pro Max 1 ТБ – 244990 руб; Apple iPhone 17 Pro Max 2 ТБ – 299990 руб.

Оформить предварительный заказ на смартфоны можно на выбор с помощью частичной или полной предоплаты. На модели iPhone 17 сумма частичной предоплаты составляет 25 тыс. руб. Предоплата засчитывается в счёт стоимости смартфона, поэтому при получении товара клиенту необходимо оплатить лишь оставшуюся сумму смартфона.

После оформления предзаказа клиент получит SMS с подтверждением и предварительным сроком доставки. После поступления первой партии смартфонов в МТС специалисты колл-центра МТС свяжутся с каждым клиентом, чтобы сообщить о доставке товара. Покупатели iPhone 17 получат в подарок кэшбек в размере 20% от стоимости смартфона. Также для клиентов действует гарантия сроком на один год и рассрочка 0-0-12.