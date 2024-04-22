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Казань вошла в топ-5 регионов по количеству предзаказов HONOR Magic 6 Pro

МТС, цифровая экосистема, открыла продажи флагманского смартфона HONOR Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей. Спрос на него в Казани оказался одним из самых высоких среди новинок этого года. На старте продаж при покупке новинки татарстанцы могут воспользоваться специальным предложением: получить скидку 20 тыс. руб. и умные HONOR Watch 4 в подарок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Предзаказ на флагман от HONOR длился с 8 по 15 апреля. По сравнению с моделью Samsung Galaxy S24+, которая появилась на российском рынке в начале этого года, количество предзаказов на новый смартфон было в полтора раза больше, а общее количество предзаказов на модели S24+ и Ultra стал сопоставимым с интересом к Magic6 Pro. Наибольший спрос был зафиксирован в Москве и области – 43% от всех предзаказов. Также среди лидеров Санкт-Петербург (10%), Краснодар (6%), Казань и Тюмень (по 4%) и Саранск (3%).

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HONOR Magic 6 Pro представлен в цветах «Графитовый черный» с задней панелью из матового стекла и «Шалфейный зеленый» с отделкой из текстурной экокожи. Стоимость новинки с конфигурацией памяти 12 + 512 ГБ составляет 129,99 тыс. руб.

«Клиенты МТС встретили HONOR Magic 6 Pro очень тепло, что подтверждают результаты предзаказа. Отмечу, что порядка 70% покупок пришлось на модель в цвете «Графитовый черный». В дальнейшем мы ожидаем, что уже со старта продаж интерес к новинке будет не менее высоким, чем в период предзаказа», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

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