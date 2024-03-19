Анонсирована специальная версия флагманского смартфона Honor – Magic6 Ultimate

Honor представила улучшенную версию флагманского смартфона — Honor Magic6 Ultimate.

Вдохновением дизайна задней панели послужила эстетика роскошных спортивных автомобилей с тщательно выверенным дизайном декоративных элементов интерьера и использованием инновационных композитных материалов. Новое оформление блока тройной основной камеры Honor Falcon и проходящая через всю заднюю панель элегантная линия подчеркивают стремление бренда находить совершенство в каждой детали и создавать выдающиеся с точки зрения эстетики и функциональности продукты.

Honor Magic6 Ultimate объединил в себе лучшие технологии и комплектующие, которые доступны на рынке мобильных устройств. Мобильная платформа Snapdragon 8 Gen 3 обеспечивает Honor Magic6 Ultimate исключительную производительность процессорных и графических вычислений, а также до 98% выше скорость обработки задач, связанных с технологиями искусственного интеллекта. Решения в скорости автофокусировки и HDR-сенсор создают еще больше возможностей для мобильной фотографии, включая движущиеся объекты и условия сложного контрастного освещения. Сенсор Super Dynamic Honor Falcon Camera H9800 разработан специально для съемки высококонтрастных сценариев и достигает динамического диапазона до 15 EV, что в шесть раз превышает возможности предыдущего поколения. Кроме того, смартфон оснащен передовой матричной системой автофокусировки LiDAR, работающей по 1200 точкам и поддерживающей следящий автофокус со скоростью 60 кадров в секунду.

Honor Magic6 Ultimate оснащен защитным экраном Honor NanoCrystal Shield и новейшим двухслойным OLED-дисплеем Tandem Display, обеспечивающим яркое и четкое изображение, а также устойчивость к повседневному износу. Новый смартфон работает под управлением операционной системы MagicOS 8 с функцией Magic Portal для предугадывания пользовательских действий за счет алгоритмов искусственного интеллекта и Magic Ring для улучшенных экосистемных взаимодействий между устройствами Honor и подключаемой периферии.

Honor Magic6 Ultimate доступен в двух цветах, вдохновленных красотой природных пейзажей: классическом черном и сиреневом. Вне зависимости от выбора расцветки в отделке задней панели используется экокожа с декоративной прострочкой. Начиная с 18 марта смартфон доступен на рынке Китая по цене 6999 юаней за конфигурацию памяти 16 + 512 ГБ и 7699 за версию 16 ГБ + 1 ТБ.