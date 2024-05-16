Пользователям флагманских смартфонов Honor доступна первая бета-версия Android 15

Honor анонсировал доступность Android 15 Beta 1 для разработчиков. Honor Magic6 Pro и Honor Magic V2 стали первыми смартфонами, которые получают тестовую версию новейшей операционной системы. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Программа предусматривает ранний доступ к обновлениям Android для разработчиков для тестирования новых функций и повышения совместимости приложений на флагманских смартфонах Honor. Android 15 принесет изменения пользовательского опыта, включая улучшенную безопасность и конфиденциальность, оптимизированное управление ресурсами и другие изменения.

Конфиденциальность и безопасность

С Android 15 пользователи получат больше контроля для защиты личной информации и безопасности устройств. В SDK появилась «Песочница» для запуска рекламных сервисов и других служб без доступа к личным данным пользователей. Кроме того, в Android 15 добавлен улучшенный индикатор конфиденциальности с новым разделом для управления разрешениями, которые позволяют понимать статус защиты при доступах сторонних сервисов к камере и микрофону.

Производительность и энергопотребление

Android 15 продолжает совершенствовать Android Dynamic Performance Framework (ADPF) для управления взаимодействием игр и энергоемких приложений с системой питания устройства, что обеспечивает оптимальное функционирование GPU, CPU и системы охлаждения, а также улучшенную энергоэффективность приложений, требующих продолжительную работу в фоновом режиме.

Пользователи Android 15 получат больше возможностей для персонализации используемых функций. Например, в приложении «Камера» появится управление интенсивностью вспышки, а разработчики смогут использовать API-интерфейсы Android и предоставляемые Google инструменты для дальнейшего расширения пользовательских сценариев.

Доступность Android 15 Beta 1

Обновление Android 15 Beta 1 уже доступно для смартфонов Honor Magic6 Pro и Honor Magic V2.

Honor Magic6 Pro — это флагманский смартфон с камерой Honor Falcon и локальной большой языковой моделью MagicLM, обеспечивающей основанные на понимании намерений пользователя взаимодействия с операционной системой и приложениями. Honor Magic V2 стал первым в мире складным смартфонов толщиной менее 10 мм. Оба смартфона гарантированно получат четыре крупных обновления операционной системы MagicOS, а также пять лет обновлений безопасности.