Спрос нижегородцев на флагманский смартфон Honor Magic 6 Pro превысил показатели предшественников

МТС открыла продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей. Новинка уже доступна в розничной сети и в интернет-магазине по цене 109990 руб.

Предзаказ на флагман от Honor длился с 8 по 15 апреля. Спрос на Honor Magic 6 Pro в Нижегородской области оказался одним из самых высоких среди новинок этого года. Например, количество предзаказов на новинку на 80% больше, чем на модель Samsung Galaxy S24+, которая появилась на российском рынке в начале этого года, а общее количество предзаказов на модели S24+ и Ultra сопоставимо с интересом к Magic6 Pro.

Honor Magic 6 Pro представлен в цветах «Графитовый черный» с задней панелью из матового стекла и «Шалфейный зеленый» с отделкой из текстурной экокожи. Стоимость новинки с конфигурацией памяти 12 + 512 ГБ составляет 129990 руб. На старте продаж действует промо действует специальное предложение: скидка 20000 руб. и умные Honor Watch 4 в подарок.

«Клиенты МТС встретили Honor Magic 6 Pro очень тепло, что подтверждают результаты предзаказа. Отмечу, что порядка 70% покупок пришлось на модель в цвете «Графитовый черный». В дальнейшем мы ожидаем, что уже со старта продаж интерес к новинке будет не менее высоким, чем в период предзаказа», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.