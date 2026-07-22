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Заказать флагманы Samsung Galaxy Z Fold впервые можно через чат с «Алисой AI» с кешбэком и оплатой частями

В России стал доступен заказ новой линейки складных смартфонов Samsung через чат с «Алисой AI» – эксклюзивно с кешбэком и возможностью оплатить частями. Оформить устройства в день мировой премьеры уже можно с помощью «Алисы AI» – на российском рынке впервые ИИ-ассистент стал каналом запуска флагманов международного бренда. К заказу доступны три модели новинок: Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra и Z Flip8. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы перейти к оформлению, достаточно открыть чат с «Алисой AI» и отправить запрос — например, «телефон Samsung новый складной». Ассистент покажет в чате официальные предложения бренда на «Яндекс Маркете» с кратким описанием ключевых характеристик моделей, которые сразу можно заказать. Пользователь может выбрать устройство, перейти к оформлению, а при необходимости — продолжить диалог с «Алисой AI» и подобрать аксессуары, например чехол или наушники. Отследить статус покупки и сроки доставки можно в чате с ИИ в разделе «Мои Заказы» или личном кабинете на маркетплейсе.

При оформлении через чат с «Алисой AI» возможна оплата частями в «Супер Сплит»: стоимость можно разделить на срок до 12 месяцев — без переплат и необходимости платить в момент заказа. После доставки покупателю начисляется кэшбэк до 24,99 тыс. баллов «Плюса» в зависимости от модели телефона, а также активируется бесплатный месяц подписки «Яндекс Плюс». Баллы можно копить и тратить на поездки, заказы и покупки в сервисах «Яндекса».

Ранее компания уже показала успех нового канала на примере «Яндекс Дропс» — первого кейса, где продажи стартовали через чат с «Алисой AI». Теперь возможности ИИ-помощников не ограничиваются поиском и подбором товаров — они позволяют оформить покупку c помощью диалога.

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