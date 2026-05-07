Китай победил. Samsung спустя десятилетия позорно бежит с гигантского рынка ТВ, не в силах справиться с Xiaomi и TCL

Samsung сворачивает свой бизнес на китайском рынке телевизоров. Она не в силах конкурировать с местными брендами – Xiaomi, TCL, Hisense и другими. Samsung продавала свои ТВ в Китае более 30 лет, но теперь это в прошлом. В России ситуация схожая – Samsung тоже вытесняют китайские бренды ТВ, и помогают им в этом российские компании.

Прощай, Китай

Компания Samsung приняла решение свернуть бизнес по продаже телевизоров на территории Китая, пишет корейское издание Seoul Economic Daily. Одна из основных причин – неспособность Samsung конкурировать с местным производителями смарт-ТВ.

Вместе с телевизорами Samsung прекратит продавить и бытовую технику. Причина все та же – слишком сильная конкуренция со стороны китайских производителей.

Samsung пришла в Китай со своими ТВ в начале 1990-х годов. К тому моменту грозных соперников среди местных компаний на этом рынке у нее не было.

Спустя три десятка лет Samsung вынуждена конкурировать с целой армией китайских производителей телевизоров. В их числе – Xiaomi, TC, Hisense и другие. На рынке бытовой техники ее вытесняют, помимо прочих, компании Midea и Haier.

Samsung Samsung более не справляется с натиском Китая

Как пишет Nikkei Asia Review, по итогам 2025 г. в Китае было отгружено около 33 млн телевизоров. На Samsung вместе со всеми другими иностранными брендами пришлось менее 1 млн устройств.

По примеру России

В Китае у Samsung есть не только продажи телевизоров и бытовой техники, но завод по их производству, расположенный в Сучжоу. По нему было принято отдельное решение – уходя с рынка Китая, Samsung пока не станет продавать завод или сдавать в аренду его производственные мощности.

Samsung продолжит самостоятельно эксплуатировать свою фабрику. Вот только выпускаемая на ней продукция не попадет в китайские магазины техники – она отправится прямиком на экспорт.

Нечто подобное Samsung провернула в России. Из страны она ушла в начале 2022 г. и сразу же остановила свой завод в Калужской области, который работал с 2008 г. Позже она вновь запустила его, но для выпуска товаров на экспорт. Сейчас часть его мощностей сдаются в аренду.

Что касается российского рынка ТВ, то Samsung в течение нескольких десятилетий была на нем одним из лидеров наряду с компаниями LG, Sharp, Panasonic и Sony. Но к 2026 г. ситуация в корне поменялась.

Как и в Китае, Samsung уступила лидерство китайским производителям телевизоров. Как сообщал CNews, не менее активно с рынка ее вытесняют и отечественные бренды – «Яндекс» и Сбербанк.

Уйти, но не полностью

Samsung оставляет за собой в Китае не только завод. Компания также намерена сохранить за собой направление бизнеса по производству полупроводников и медицинских приборов.

Напомним, у Samsung есть несколько фабрик по выпуску микросхем – компания давно является контрактным производителем чипов и даже идет в ногу со временем. К примеру, в конце 2025 г. она освоила пока что самый передовой техпроцесс в мире – 2 нм.

Впрочем, в этой сфере у компании не все гладко. Samsung сталкивается с большим количеством брака при производстве полупроводников.