Обновление ПО лишило стиральные машины Samsung способности стирать

Обновление ПО для стиральных машин Samsung, призванное добавить пользователям удобств, привело к возникновению у них серьезных проблем. Меню для выбора параметров стирки очистилось. Владельцы машин не смогли найти кнопку запуска и испугались, что останутся без чистого белья.

Кнопка «начать стирку» исчезла

Обновление ПО привело к сбою ключевых функций стирально-сушильных машины Samsung Bespoke, сообщил Android Authority.

Пользователи рассказали на форумах, что, получив уведомление о наличии нового обновления, они установили последнюю версию программного обеспечения и тут же потеряли возможность вообще что-либо стирать. Меню для выбора параметров стирки стало пустым. Возможность начать стирку исчезла.

Для того, чтобы не остаться без числотого белья, владельцам стиральных машин Samsung, пришлось долго искать обходные пути. Кому-то помог выбор альтернативной темы оформления, кому-то пришлось осуществить несколько сбросов до заводских настроек, пока опции стирки снова не появились.

Проблемы с обновлением ПО

Обновления ПО, призванные улучшить устройства, устранить старые уязвимости безопасности и запустить новые функции, иногда, напротив, создают серьезные проблемы.

Всего полгода назад такое случилось с холодильниками Samsung. В сентябре 2025 г., как писало издание, компания начала распространение обновления для модели Samsung Family Hub на рынке США. В результате разразился настоящий скандал, потому что дисплеи агрегатов завалил поток рекламы. И отключить ее было практически невозможно.

Осенью 2024 г. CNews писал, что владельцы смартфонов Samsung стали жаловаться на выход устройств из строя после получения очередного обновления. Оно запустило бесконечный процесс перезагрузки. Единственным решением было также возвращение к заводским настройкам, что означает удаление абсолютно всей информацией — фотографий, сообщений, приложений и пр. Потом еще потребуется время на повторную настройку устройства и кастомизацию.

Samsung ушла из России

Завод Samsung, принадлежащий ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга», ранее производил телевизоры, холодильники и стиральные машины, но приостановил работу в 2022 г. В 2024 г. на заводе начали собирать продукцию «Гравитон», а в 2025 г. стало известно о планах начать производство смартфонов VVP Group.

Свой завод в Калужской области южнокорейская компания построила в начале 90-х гг., вложив в него $250 млн. Он заработал в первых числах сентября 2008 г. Фабрика занимает площадь 465 тыс. кв. м.

В марте 2022 г. Samsung присоединилась к числу компаний, покинувших российский рынок. Приостановлены поставки всей ее продукции. Свое решение компания приняла на фоне ситуации на Украине.

3 марта 2022 г. Samsung ограничила работу магазина приложений Galaxy Store в России. Пользователи стали получать уведомление о перерыве в работе сервиса и невозможности совершить платеж.

Анна Любавина

