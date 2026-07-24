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«М.Видео»: новая линейка складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold и Flip продается на 20% лучше прошлогодней

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, фиксирует высокий интерес покупателей к новому поколению складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8. По итогам первого дня предзаказов объем продаж оказался на 20% выше, чем у предыдущего поколения устройств за аналогичный период. Новая линейка получила обновленную структуру моделей, благодаря чему спрос распределился сразу между тремя устройствами. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» Компании М.Видео Никита Толпыгин: «В новом поколении Samsung сделала акцент не на отдельных характеристиках, а на пользовательском опыте. Смартфоны стали тоньше и легче, получили более усовершенствованные форм-факторы, а возможности искусственного интеллекта теперь глубже интегрированы в повседневные сценарии использования. Сегодня ИИ помогает не только искать информацию, но и работать с текстами, изображениями, несколькими приложениями одновременно и быстрее выполнять привычные задачи. Именно такой комплексный подход делает складные смартфоны более привлекательными для широкой аудитории».

Наибольший интерес покупателей вызвали Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8 — каждая из моделей занимает около 40% всех предзаказов. Еще порядка 20% приходится на новый флагман Galaxy Z Fold8 Ultra. Такое распределение подтверждает, что покупатели активно выбирают устройства, наиболее соответствующие их сценарию использования: компактный смартфон для повседневных задач, универсальную модель с большим экраном или максимально производительное решение с расширенными возможностями камеры и искусственного интеллекта.

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Отдельно стоит отметить предпочтения по цветам. Самым востребованным вариантом стал графитовый цвет — на него приходится около 40% предзаказов. Еще около 30% покупателей выбрали кремовую расцветку. Таким образом, классические цвета вновь подтверждают статус наиболее популярных среди покупателей флагманских смартфонов.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео»: Galaxy Z Fold8 Ultra 12+256ГБ — 169,9 тыс. руб.; Galaxy Z Fold8 Ultra 12+512ГБ — 199,9 тыс. руб.; Galaxy Z Fold8 Ultra 16ГБ+1ТБ — 249,9 тыс. руб.; Galaxy Z Fold8 12+256ГБ — 149,9 тыс. руб.; Galaxy Z Fold8 12+512ГБ — 179,9 тыс. руб.; Galaxy Z Fold8 16ГБ+1ТБ — 229,9 тыс. руб.; Galaxy Z Flip8 12+256ГБ — 104,9 тыс. руб.; Galaxy Z Flip8 12+512ГБ — 124,9 тыс. руб.

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