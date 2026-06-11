Бывший российский завод Samsung выйдет на сборку 700 тысяч телевизоров в год

Российский производитель VVP Tech к концу 2026 года планирует выйти на сборку 700 тыс. телевизоров и профессиональных панелей. Накануне на мощностях компании стартовало производство китайских телевизоров Hisense, идут переговоры по сборке холодильников и встраиваемой техники.

Увеличение мощностей

Как стало известно CNews, VVP Tech (входит в VVP Group) к концу 2026 г. планирует выйти на контрактную сборку 700 тыс. телевизоров и профессиональных панелей в год. Об этом CNews рассказал генеральный директор VVP Tech Константин Десслер.

Сборка осуществляется на арендованных мощностях Samsung в индустриальном парке «Ворсино» (Калужская область). Завод принадлежит южнокорейской Samsung Electronics Co. Ltd., которая покинула российский рынок в 2022 г. В начале 2024 г. мощности были сданы в аренду VVP Group, после чего компания начала использовать их для контрактного производства.

В VVP Tech не раскрывают объем вложений в усовершенствование и адаптирование линий. Сейчас на мощностях VVP Tech осуществляется поверхностный монтаж печатных плат, доработка матриц, сборка, тестировка, упаковка и маркировка. Запущено четыре сборочные линии.

Сборка телевизоров Hisense

9 июня на мощностях VVP Tech было запущено производство телевизоров китайской компании Hisense. В планах — выйти на объем 80 тыс. телевизоров в месяц. Но пока не было озвучено, к какому сроку это произойдет.

Samsung VVP Tech выйдет на производство 700 тысяч телевизоров в год на бывшем заводе Samsung в Калужской области

Запуск локального производства позволит повысить доступность продукции Hisense на российском рынке, сократить сроки поставок и обеспечить стабильное наличие модельного ряда для партнеров и потребителей.

По словам Ван Хунвэй, генерального директора компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense, идут переговоры по сборке в Калуге также их холодильников и встраиваемой техники.

Планируется, что в будущем доля локального производства достигнет 30% в общем объеме выпуска продукции Hisense в России.

700 тысяч: много или мало?



«Заявленный объем в 700 тысяч штук — это чуть более 10 процентов рынка, вполне амбициозный план, — рассказала CNewsЛариса Сенина, директор департамента КБТ «Марвел-Дистриьуции». — Это сравнимо с производством и продажами Haier, это больше чем «Сбер» и «Яндекс» (Tuvio)».

По данным «Марвел-Дистриьуции», мощность завода Samsung составляет порядка миллиона телевизоров в год. «Самое большое количество ТВ, по нашим данным, в ЕАЭС собирает «Горизонт» (Белоруссия)», — говорит Сенина.

С оценкой объема, который займет VVPTech согласна и гендиректор контрактного разработчика электроники SNDGLOBAL Ольга Квашенкина. «Если сопоставлять его с рынком, то в 2025 году в России было продано около 7,2 млн телевизоров и смарт-мониторов, так что речь идет примерно о 9,7% годового спроса», — поясняет она.

«Если сравнивать с внутренним выпуском, то в 2025 году производство телевизоров в России составило 2,09 млн штук, и тогда 700 ты это уже примерно треть всего отечественного выпуска, — продолжает Квашенкина. — Для отдельной площадки это уровень крупного национального производителя, а не просто контрактной линии “под один бренд”».

Чем известна VVP Group

VVP Tech — российская производственная компания, специализирующаяся на контрактном производстве электроники и бытовой техники. Входит в число крупнейших производственных площадок в России.

Компания давно работает на мощностях бывшего завода Samsung. С 2024 г. VVP Group уже запустила на этом заводе контрактное производство телевизоров для сети «М.видео-Эльдорадо» под брендами Hi и Carrera, а также организовала выпуск мониторов и серверов для российского производителя «Гравитон». Общий объем производства только по серверам и мониторам для «Гравитон» может достигать 60 тыс. изделий в квартал.

Производственные мощности VVP Tech также расположены в Московской области. Компания оказывает услуги полного производственного цикла: от монтажа печатных плат и литья пластика до финальной сборки, тестирования и логистики готовой продукции. VVP Tech выпускает телевизоры, бытовую технику, периферию и ИТ-оборудование.

VVP Tech входит в контур дистрибутора VVP Group. Выручка VVP Group по итогам 2025 г. достигла $1,5 млрд.