Рост цен на память на 700%: Samsung, SK hynix и Micron попались на сговоре

Крупнейшим производителям чипов оперативной памяти придется объяснять в суде, почему рост цен на их ставшую дефицитом продукцию уже исчисляется сотнями процентов. Ранее они заявляли, что именно такого «баланса цены и спроса» и добиваются.



Обвинение в ценовом сговоре

В окружной суд США Северного округа Калифорнии подан иск против Samsung, SK hynix и Micron. Трех крупнейших мировых производителей памяти обвиняют в незаконной координации действий с целью ограничения поставок DRAM и завышения цен, пишет Tom’s Hardware.

Истцы добиваются присвоения иску статуса коллективного, вынесения судебного запрета и присуждения тройной компенсации ущерба. Они утверждают, что цены на чипы оперативной памяти DRAM выросли примерно на 700% за последние четыре года.

В списке подателей иска числятся 14 физических лиц и три небольших предприятия по продаже ПК, в том числе компания Troy's Computers и ремонтная мастерская My Florida PC из Флориды.

Конкуренты не страшны

В качестве одного из доказательств на указанные обвинения в исковых документах содержится ссылка на июньское повышение цен Apple на iPad и Mac, которое компания объяснила удорожанием памяти. Samsung, SK hynix и Micron вместе удерживают примерно 90% мирового рынка DRAM.

magnific.com/fabrikasimf Рост цен на оперативную память составил около 700% за четыре года

В иске утверждается, что три производителя «скоординировали» свои действия и использовали спрос на высокоскоростную память (HBM) и многослойную DRAM для ИИ в качестве прикрытия для сокращения производства более старых модулей DDR3 и DDR4. Сокращение производства стандартной DRAM привело к рекордно высоким ценам, указано в документе.

При этом конкуренты не могут занять эту нишу, так как строительство нового завода по производству DRAM обходится в десятки миллиардов долларов и занимает годы, что позволяет действующим лидерам рынка сокращать объемы производства, не опасаясь снижения цен.

Samsung и SK hynix уже признавали себя виновными в преступном ценовом сговоре на рынке DRAM. В апреле 2005 г. SK hynix выплатила штраф в размере $185 млн.

Монополистам нужно больше денег

В конце 2025 г. представители Samsung открыто говорили о том, что сейчас заняты «минимизацией риска избыточного предложения» (minimise the risk of oversupply). Иными словами, компания борется не с дефицитом, а, наоборот, с профицитом чипов памяти и хочет прийти к «балансу цены и спроса» (balance customer demand and pricing).

SK hynix также заявила, что ее стратегия заключается в дальнейшем повышении цен. В связи с этим она не хочет заключать долгосрочные контракты, чтобы в итоге не продавать чипы памяти дешевле текущей рыночной цены.

CNews писал в ноябре 2025 г., что цены на оперативную память по всему миру растут с ужасающей скоростью. Причина тому — нейросети, которым нужно все больше «железа». Его производители с охотой им его дают, поскольку сейчас это приносит им больше денег, нежели потребительский сегмент рынка.

Эксперты прогнозировали рост цен на чипы DDR3 еще в 2024 г., до возникновения глобального дефицита компонентов в связи с бумом ИИ-технологий. Тогда предполагалось, что к подорожанию памяти этого типа приведет именно прекращение ее поставок, запланированное крупными участниками рынка вроде Samsung или Sk hynix.

Лидеры мирового рынка памяти — Micron, Samsung и SK hynix — перенаправили свои производственные мощности на выпуск памяти HBM и серверной DRAM для удовлетворения спроса со стороны компаний из сферы ИИ. В декабре 2025 г. Micron даже решил закрыть Crucial (принадлежащий ей производитель твердотельных SSD и оперативной памяти DRAM с мировым именем), чтобы сосредоточиться на обслуживании отрасли ИИ.