«М.Видео» открывает предзаказ на новые Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9

«М.Видео» открывает предзаказ на новые Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9. Стоимость новинок начинается от 26 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Флагманские Galaxy Watch Ultra2 разработаны для спорта, путешествий и экстремальных условий. Часы получили титановый корпус, аккумулятор емкостью 800 мАч, AMOLED-дисплей с пиковой яркостью до 5000 нит, новый процессор Snapdragon Wear Elite Platform, двухдиапазонный GPS (L1+L5) и 64 ГБ встроенной памяти. Среди новых возможностей — режим трейлраннинга с анализом рельефа, рекомендации по восполнению жидкости во время тренировок, а также специализированные функции для дайвинга с отображением глубины, температуры воды и других параметров погружения.

Galaxy Watch9 стали универсальным решением для ежедневного использования. Модель доступна в корпусах 40 и 44 мм, оснащена новым процессором Snapdragon Wear Elite, AMOLED-дисплеем с яркостью до 3000 нит, быстрой зарядкой и улучшенной автономностью. Часы поддерживают круглосуточный мониторинг сна, физической активности и основных показателей организма, обеспечивая комфорт при постоянном ношении.

Одним из главных обновлений серии стали новые функции Samsung Health на базе искусственного интеллекта. Пользователям доступны расширенный анализ сна, определение признаков апноэ сна, мониторинг жизненных показателей, оценка состояния сердечно-сосудистой системы, персональные рекомендации по тренировкам и восстановлению, а также контроль уровня ежедневной кардионагрузки и физической формы. Благодаря новым алгоритмам часы помогают лучше понимать состояние организма и формировать полезные привычки.

Обе модели работают под управлением Wear OS 7 с интерфейсом One UI 9 Watch, поддерживают Bluetooth, Wi-Fi, NFC, двухдиапазонный GPS и версии с LTE, а также совместимы со смартфонами на Android 13 и выше. Galaxy Watch Ultra2 представлены в цветах «Серый Титан» и «Черный Титан». Galaxy Watch9 доступны в версиях 40 и 44 мм в цветах «Графит», «Белое золото» и «Серебро».

Стоимость новинок в «М.Видео»: Samsung Galaxy Watch9 40 мм — 28 999 руб.; Samsung Galaxy Watch9 44 мм — 30 999 руб.; Samsung Galaxy Ultra2 — 49 999 руб.

До 27 сентября 2026 г. на Samsung Galaxy Watch9 действует специальное предложение — скидка 2 тыс. руб.