Разделы

Электроника
|

iPhone — для интернета, Samsung — для долгих бесед

В «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и «СберМобайле» (федеральный мобильный виртуальный оператор) узнали, смартфоны каких брендов популярны у россиян и какие функции предпочитают пользователи разных брендов. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

По данным «ЮKassa», весной 2026 г. продажи бытовой электроники выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Однако средний чек при этом снизился на 17% и составил 11,48 тыс. руб.. Аналитики связывают это с увеличением срока владения одним гаджетом, а также с тем, что россияне не отказываются от техники, а перераспределяют бюджеты в пользу проверенных моделей среднего ценового сегмента.

По данным аналитиков «СберМобайла», весной 2026 г. предпочтения абонентов продемонстрировали стабильность: безоговорочным лидером пользовательских симпатий остался базовый iPhone 11, а вторую строчку уверенно удержал Realme Note 50. Главная перемена — уверенный рывок Samsung Galaxy A16, который ворвался в пятерку лидеров сразу на третье место, потеснив конкурентов.

Год назад расклад сил был иным: бронзу держал iPhone 13, а четвертую и пятую позиции делили между собой модели Xiaomi — Redmi 9A и Redmi 9C NFC. Сегодня Samsung сумел вклиниться между Apple и китайскими брендами, что говорит о растущем интересе пользователей к корейским смартфонам. При этом Xiaomi Redmi 9C NFC сохраняет позиции в рейтинге уже второй год подряд.

В «СберМобайле» отмечают различия в потреблении услуг связи между владельцами разных моделей. Так, владельцы iPhone используют больше мобильного интернета: примерно на треть больше, чем пользователи Samsung, и почти на 15% больше, чем владельцы Xiaomi.

Платформа вместо хаоса: как российское решение наводит порядок в коде и его безопасности
Платформа вместо хаоса: как российское решение наводит порядок в коде и его безопасности Маркет

Пользователи Samsung, напротив, чаще звонят — продолжительность их разговоров примерно на 18% выше, чем у владельцев iPhone, и на 15% выше, чем у пользователей Xiaomi.

В целом пользователи стали чаще пользоваться голосовой связью: по данным аналитиков «СберМобайла» за последний год средний объем голосового трафика вырос на 25%.

Эксперты связывают это с несколькими факторами: развитием голосовых помощников, ростом популярности аудиосообщений и общей усталостью от переписок. Телефонный звонок снова становится предпочтительным способом решения вопросов — быстрым и личным.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Инфраструктура 2030: как перестать строить ИТ по лекалам прошлого

Производство российских печатных плат в России вырастет на 127% к 2030 году

Обзор: Корпоративная бизнес-аналитика 2026: визуализация и доступность

Китай массово отказывается от БПЛА из-за новых строгих норм эксплуатации

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

Вверх рванули цены на память древнего стандарта DDR3

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще