iPhone — для интернета, Samsung — для долгих бесед

В «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и «СберМобайле» (федеральный мобильный виртуальный оператор) узнали, смартфоны каких брендов популярны у россиян и какие функции предпочитают пользователи разных брендов. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

По данным «ЮKassa», весной 2026 г. продажи бытовой электроники выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Однако средний чек при этом снизился на 17% и составил 11,48 тыс. руб.. Аналитики связывают это с увеличением срока владения одним гаджетом, а также с тем, что россияне не отказываются от техники, а перераспределяют бюджеты в пользу проверенных моделей среднего ценового сегмента.

По данным аналитиков «СберМобайла», весной 2026 г. предпочтения абонентов продемонстрировали стабильность: безоговорочным лидером пользовательских симпатий остался базовый iPhone 11, а вторую строчку уверенно удержал Realme Note 50. Главная перемена — уверенный рывок Samsung Galaxy A16, который ворвался в пятерку лидеров сразу на третье место, потеснив конкурентов.

Год назад расклад сил был иным: бронзу держал iPhone 13, а четвертую и пятую позиции делили между собой модели Xiaomi — Redmi 9A и Redmi 9C NFC. Сегодня Samsung сумел вклиниться между Apple и китайскими брендами, что говорит о растущем интересе пользователей к корейским смартфонам. При этом Xiaomi Redmi 9C NFC сохраняет позиции в рейтинге уже второй год подряд.

В «СберМобайле» отмечают различия в потреблении услуг связи между владельцами разных моделей. Так, владельцы iPhone используют больше мобильного интернета: примерно на треть больше, чем пользователи Samsung, и почти на 15% больше, чем владельцы Xiaomi.

Пользователи Samsung, напротив, чаще звонят — продолжительность их разговоров примерно на 18% выше, чем у владельцев iPhone, и на 15% выше, чем у пользователей Xiaomi.

В целом пользователи стали чаще пользоваться голосовой связью: по данным аналитиков «СберМобайла» за последний год средний объем голосового трафика вырос на 25%.

Эксперты связывают это с несколькими факторами: развитием голосовых помощников, ростом популярности аудиосообщений и общей усталостью от переписок. Телефонный звонок снова становится предпочтительным способом решения вопросов — быстрым и личным.