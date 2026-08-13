В Москве арестован гендиректор крупного поставщика в Россию иностранных электронных компонентов

Налоговая обнаружила недоимку на сумму почти 150 млн рублей у ООО «Цифрон». Компания привозила из-за границы компоненты крупным российским производителям электроники, в том числе поставщикам госкомпаний. За неуплату налогов арестован гендиректор «Цифрона» и его банковские счета.



Неуплата налогов в крупном размере

По решению суда в Москве арестован и отправлен СИЗО Игорь Винюков, учредитель и генеральный директор ООО «Цифрон», которое занимается поставками в Россию микросхем иностранного производства, выяснил «Коммерсант». Его обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере.

Чертановский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов. Налоговая проверка выявила у ООО «Цифрон» задолженность, которая на 1 июля 2026 г. составляла 148,5 млн руб. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Удмуртии направило в Арбитражный суд Москвы в начале августа 2026 г. иск.

«Цифрон» в иске указан в качестве третьего лица, а ответчиком является Винюков. Ему запретили заключать сделки. Суд также наложил арест на его денежные средства на сумму свыше 121,9 млн руб.

Крупный поставщик импортной электроники

ООО «Цифрон» зарегистрировано в 2016 г. Как указано на сайте компании, изначально она была филиалом Cyfron Semiconductor Company USA , а с 2010 г. стала обособленным подразделением и кроме микросхем CyfronSemi начала привозить в Россию другие электронные компоненты из Европы, Азии и США. Прибыль за 2022 г. составила более 38,4 млн руб.

magnific.com/magnific «Цифрон» поставлял импортные компоненты крупным российским ИТ-компаниям

Клиентами «Цифрона» были крупные российские производители электроники, в том числе активно взаимодействующие с госорганами. Среди них — ГК «Аквариус», российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений, выручка которого в 2024 г. составила 1 млрд руб., прибыль — 1 млрд руб. ГК «Аквариус» поставлял технику, например, в Федеральное медико-биологическое агентство России (ФНБА), Центробанк, Казначейство России, «Ростелеком», Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и др.

Подведомственное Минпромторгу научно-производственное предприятие «Гамма» (ФГУП НПП «Гамма») тоже числится в списке клиентов ООО «Цифрон». «Гамма» производит специальную радиоаппаратуру, обеспечивает информационную защиту государственных систем и объектов КИИ, осуществляет исследования для ФСБ, МВД, Минобороны и др.

Проблемы у «Цифрона»

По данным Rusprofile, штат «Цифрона», единственным учредителем которого с долей 100% является Винюков, с шести человек в 2021 г. сократился в 2025 г. до одного. Выручка в 2025 г. упала на 75,1% год к году, до 10,9 млн руб., а чистая прибыль сократилась до нуля, хотя еще в 2024 г. достигала 3 млн рублей, а в 2023 г. — почти 8 млн руб.

Rusprofile указывает, что по отношению к «Цифрону» было заведено четыре арбитражных дела на 137,5 млн руб. В июне 2026 г. «Аквариус» подал иск по поводу недопоставки заказанных компонентов с просьбой взыскать с «Цифрона» более 2 млн руб. необоснованного обогащения и 346,9 тыс. руб. неустойки. ФГУП НПП «Гамма» по той же причине обратилось в суд с иском на сумму 314,4 тыс. руб.

В феврале 2026 г. CNews писал о резком снижении поставок электроники и компонентов в Россию из-за рубежа. Согласно аналитике сервиса Unicheck, механизм параллельного импорта, который с 2022 г. был основным инструментом насыщения рынка, демонстрирует признаки стагнации из-за усиления санкционных ограничений и постепенного ужесточения правил со стороны российских властей. Если в начале его работы среднемесячные объемы составляли около $4 млрд, то к 2026 г. этот показатель сократился в два раза — до $2 млрд в месяц.