Импорт электроники 2026: падение поставок в два раза и новые сборы до 5000 рублей

Команда экспертов сервиса по автоматизации ВЭД Unicheck подготовила аналитический обзор текущего состояния и перспектив рынка импорта электроники в России. Согласно аналитике отрасли, в 2026 г. сектор розничной торговли электроникой столкнется с масштабной трансформацией, обусловленной как внешним санкционным давлением, так и постепенным ужесточением регуляторных и фискальных требований, включая технологические и экологические сборы, а также запуск системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Об этом CNews сообщили представители Unicheck.

Текущая ситуация на российском рынке электроники характеризуется глубокой структурной перестройкой. По итогам 2025 г. общий объем импорта машин и оборудования снизился на 7,7%, составив $135,6 млрд. Наиболее острая динамика падения наблюдается в сегменте высокотехнологичных компонентов: поставки процессоров Intel сократились на 95%, а AMD — на 81%. Даже в массовом потребительском секторе, включая смартфоны из Китая, зафиксировано снижение объемов на 25,1% в количественном выражении, что подчеркивает серьезность дефицита и сложности логистических цепочек.

Механизм параллельного импорта, долгое время выступавший основным инструментом насыщения рынка, демонстрирует признаки стагнации и существенные риски. Если в начале его работы среднемесячные объемы составляли около $4 млрд, то к 2026 г. этот показатель сократился в два раза — до $2 млрд в месяц. Ситуация осложняется недавним решением Росаккредитации о приостановке признания сертификатов соответствия, выданных в Казахстане, Армении и Киргизии. Это фактически блокирует привычные каналы легализации товаров через страны ЕАЭС, замедляя поставки электроники и создавая новые барьеры для бизнеса. При этом попытки сохранить неофициальные схемы ввоза становятся все более рискованными: только за прошлый год таможенные органы задержали более 136 тыс. тонн товаров из-за некорректного декларирования, что подтверждает неизбежность перехода рынка в прозрачную плоскость.

Главным вызовом 2026 г. для участников ВЭД станет резкое усиление платежной нагрузки. С 1 сентября 2026 г. вступает в силу технологический сбор (ФЗ №425-ФЗ), который составит до 5% от таможенной стоимости или до 5000 руб. за единицу техники для смартфонов и ноутбуков. Одновременно с этим меняется порядок уплаты экологического сбора: его ставка выросла на 8%, а сам платеж теперь необходимо вносить авансом непосредственно в момент импорта, что изымает значительные средства из оборота компаний. Дополнительное давление окажет запуск системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) с 1 июля 2026 г. Этот новый механизм таможенного контроля требует предварительной оплаты НДС и пошлин еще до выпуска груза, что делает невозможным оборот продукции вне единого цифрового реестра.

«Техносбор, авансовый экосбор и запуск системы СПОТ — это “комбо”, которое неизбежно поднимет стоимость логистики и цены на полках магазинов. Для бизнеса это означает риск кассовых разрывов: теперь нужно держать “в запасе” на 15–20% больше свободных денег для текущих операций. Производителям придется буквально на ходу перекраивать всю экономику поставок. В Unicheck мы советуем не ждать дедлайнов, а уже сейчас адаптировать свои ИT-системы к новым правилам таможни. В 2026 г. выживут те, кто перейдет на полную автоматизацию ВЭД — только так можно избежать ошибок и справиться с возросшей нагрузкой», — сказал Владислав Литвиненко, основатель сервиса по автоматизации ВЭД Unicheck.