Хотел Samsung, получил кирпич. Дорогущие смартфоны удаленно блокируются и больше не работают. Решения нет

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S22 Ultra стали жаловаться, что их мобильники автоматически блокируются сразу после сброса до заводских настроек. Блокировка происходит по IMEI сопряжена со множеством странностей. Решения у проблемы пока нет – даже техподдержка Samsung не в силах помочь. Телефоны превращаются в очень дорогие и высокотехнологичные «кирпичи».

Кирпич с AMOLED-дисплеем

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S22 Ultra могут автоматически заблокироваться и превратиться в «кирпич». Как пишет портал Android Authority, за последнее время несколько владельцев таких устройств пожаловались на удаленную блокировку, отменить которую невозможно. Она возникает сразу после сброса телефона до заводских настроек.

Модель Galaxy S22 Ultra вышла в феврале 2022 г. и больше не производится. Устройства блокируются по требованию некой компании Numero LLC, которая может даже не существовать.

Блокировка осуществляется через серверы Samsung на уровне IMEI, а это значит, что сброс к заводским настройкам и ручная прошивка не могут ее обойти, подчеркивает Android Authority.

Последовательность действий, которая приводит к неожиданной и полной блокировке, почти всегда одна и та же. Пользователь по той или иной причине сбрасывает свой Galaxy S22 Ultra до заводских настроек, после чего подключается к сети Wi-Fi чтобы начать стандартную настройку Android. Однако в этом процессе он не успевает дойти даже до этапа авторизации в сервисах Google.

Samsung Samsung не спешит решать проблему блокировки своих старых флагманских смартфонов

Почти сразу на экране появляется сообщение об активации защитного механизма Knox Mobile Enrollment (KME) и уведомление «Этот Galaxy S22 Ultra не является частным». Оно указывает на то, что телефон был приобретен не физлицом, а компанией.

Что-то не сходится

Проблема здесь в том, что все заблокированные экземпляры Galaxy S22 Ultra никогда не входили в корпоративный парк устройств каких-либо организаций. Все они, как утверждают их владельцы в свое время были приобретены по обычным розничным каналам.

Как пишет Android Authority, в этой истории есть множество несостыковок. Например, приложение, которое осуществляет блокировку смартфонов, носит название SAMSUNG ADMIN, которое пишется именно заглавными буквами и к тому же имеет логотип со словами FRP UNLOCK SAMSUNG.

Во-вторых, компания Numero LLC, должна быть зарегистрирована в США. На это указывает один из скриншотов пострадавших пользователей, на котором виден логотип 5G UC, означающий, что телефон подключен к сети T-Mobile Ultra Capacity и, следовательно, находится на территории США. Однако в американских регистрационных документах компания с таким названием не фигурирует, подчеркивает Android Authority.

Помоги себе сам

К моменту выхода материала проблема с удаленными блокировками Samsung Galaxy S22 Ultra решена не была. Пользователи пытаются самостоятельно найти выход из ситуации – одни многократно сбрасывают свой смартфон до заводских настроек, другие перепрошивают устройства.

Однако ни то, ни другое желаемого результата не приносит. Это происходит потому, что установление соединения происходит на уровне IMEI.

Когда телефон отправляет запрос на серверы аттестации Samsung во время настройки, серверы проверяют свою базу данных и видят, что IMEI «зарегистрирован» компанией Numero LLC. Затем они отправляют на телефон команду на блокировку.

От Samsung толку нет

Как пишет Android Authority, только авторизованные ритейлеров могут массово загружать IMEI-коды на портал Knox компании Samsung. Таким образом, возможно, что учетная запись одного или нескольких ритейлеров была взломана для загрузки произвольных IMEI-кодов.

Также есть вероятность, что злоумышленники могли использовать уязвимости в Knox, включая как недавно обнаруженную CVE-2026-20978 в KnoxGuard. Но эксплуатация большинства таких уязвимостей требует физического доступа к устройству.

К моменту выхода материала Samsung никак не комментировала происходящее. Что касается службы техподдержки Samsung, то она оказалась бессильна помочь в этом вопросе.

Пользователи обращаются в эту службу и предоставляют все необходимые данные, подтверждающие, что они купили свой S22 Ultra в розницу, после чего требуют отменить блокировку. Однако их отправляют к техническим специалистам Knox.

Эти специалисты, в свою очередь, утверждают, что у них нет инструментов для отмены корпоративной блокировки. После этого ни перенаправляет пользователей обратно в службу поддержки Samsung, и круг замыкается.