Чудес не бывает. Samsung и LG не собираются возвращаться в Россию, хотя тайком зарабатывают здесь деньги и покупают рекламу

Многочисленные сигналы о том, что Samsung и LG могут скоро вернуться в Россию после многолетнего отсутствия, пока не имеют никакой связи с реальностью. В обозримом будущем возвращение некогда лидеров российского рынка техники ждать не стоит, заверил посол России в Сеуле. При этом компании сохраняют свои российские юрлица и даже продолжают зарабатывать в России, попутно регистрируя в стране свои товарные знаки и инвестируя в рекламу.

В Россию не спешим

Надежды многих россиян на скорое возвращение южнокорейских компаний Samsung и LG в Россию рухнули в одночасье. Как сообщил ТАСС посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев, они обе «пока не планируют» вновь открывать для себя российский рынок.

Samsung и LG входят в число крупнейших в мире компаний – производителей техники и электроники. В России они сделали себе имя сразу после распада СССР и пользовались широкой известностью и популярностью у россиян на протяжении около 30 лет.

И Samsung, и LG покинули российский рынок в первых числах марта 2022 г., более четырех лет назад, поддержав антироссийские санкции и даже введя свои. Обе компании сразу же остановили свои заводы по производству техники, а Samsung даже пыталась перепрофилировать его на выпуск продукции строго для международного рынка.

Отметим также, что пока не ожидается возвращение в Россию еще одной любимой россиянами южнокорейской компании. Речь об автомобильном гиганте Hyundai, машины которого всего за несколько лет стали бестселлерами в стране. Компания ушла из России в 2022 г., тоже из-за санкций.

При этом у Hyundai в России оставался завод в Санкт-Петербурге (ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»), который компания могла выкупить по обратному опциону (он был продан буквально за 10 тыс. руб.). Срок этой возможности истек 31 января 2026 г. – корейский автогигант так и не реализовал его.

«Ввиду сохраняющихся в РК (Республике Корея – прим. CNews) санкционных ограничений о полноценном возвращении в Россию южнокорейских концернов Hyundai Motor Group, LG Electronics и Samsung Electronics, включая возобновление работы их российских сборочных предприятий, речь пока не идет», – заявил ТАСС Георгий Зиновьев.

Необещанного четыре года ждут

С весны 2022 г. вся продукция LG и Samsung поставляется в Россию по параллельному импорту. Компании, по крайней мере, Samsung, пока не растеряли кредит доверия россиян – например, по итогам I квартала 2025 г. смартфоны Samsung вошли в топ-10 самых востребованных среди россиян.

Samsung Российский завод Samsung, построенный в 2008 году

LG в этом рейтинге нет – как сообщал CNews, она свернула производство смартфонов за год до бегства из России, весной 2021 г.

Параллельный импорт подразумевает собой поставки товара без согласия правообладателя. По этой схеме в Россию завозятся десятки позиций, и не только техника.

В случае с электроникой гарантия на ввезенные по параллельному импорту устройства производителем не предоставляется. Как сообщал CNews, эти обязательства берут на себя ритейлеры.

Де-факто и де-юре

Юридически ни Samsung, ни LG из России не уходили – обе компании сохранили в стране свои юридические лица. Более того, LG после своего ухода продолжила зарабатывать в России – например, по итогам 2024 г. ее российское юрлицо LG ООО «ЛГ Электроникс Рус» нарастило выручку до 41 млрд руб.. рост составил 14% год к году. Впрочем, чистая прибыль компании за тот же период сократилась на 22%, составив 2,5 млрд руб.

Впрочем, 2025 г. оказался для российской «дочки» LG далеко не таким продуктивным и успешным. Как сообщал CNews, выручка компании просела на 10,8% год к году, составив в результате около 37 млрд руб. Чистая прибыль за год не изменилась, оставшись на уровне 2,5 млрд руб.

Samsung тоже продолжает работать и зарабатывать в России. Как выяснил CNews, «Исследовательский центр Самсунг» по итогам 2025 г. получил в России 543,7 млн руб. чистой прибыли при выручке в 2,7 млрд руб.

Годом ранее выручка компании была больше на 3% – 2,8 млрд, Прибыль в 2024 г. равнялась 67,8 млн руб.

А сколько было сигналов

Samsung и LG многократно доказывали, что по-прежнему заинтересованы в своем присутствии на российском рынке. Например, в начале 2025 г. Samsung начала очень быстро восстанавливать маркетинговую деятельность в России. По итогам января и февраля 2025 г. вливания компании в маркетинг в России выросли на 30% год к году.

В марте 2025 г. представители LG, Samsung и даже Hyundai почти одновременно заявили о возможном возвращении на рынок России после снятия санкций. Эти высказывания были сделаны на фоне переговоров России и США и потенциального улучшения геополитической ситуации, но в итоге дальше заявлений дело не пошло.

В том же месяце LG частично возобновила работу своего российского завода. Она вновь запустила часть производственных процессов по выпуску стиральных машин и холодильников.

Одновременно с этим в марте 2025 г. выяснилось, что «дочка» LG в России сократила площадь арендованных офисных площадей. К примеру, в 2024 г. компания продолжала арендовать помещения в центре Москвы, в бизнес-центре класса «А» White Stone в 4-м Лесном переулке, 4. На конец 2024 г. арендуемая площадь там сократилась до 5,4 тыс. кв. м (с 6,8 тыс. кв. м в 2020 г. и 5,8 тыс. в 2022 г.).

К началу 2025 г. российское представительство LG отказалось от офиса на Ленинградском шоссе, 16А на 377 кв. м и от офисно-складских помещений на 2-й Карпатской на 1,07 тыс. кв. м. Ранее она прекратила аренду офиса в Ростове и сократила площадь помещений в других российских городах.

Суммарно сокращение арендованных LG офисных площадей в России с 2020 г. и к началу 2025 г. составило 37%.

Спустя примерно полгода, в ноябре 2025 г., LG зарегистрировала в России шесть товарных знаков, касающихся электронных и цифровых товаров. Три из них относятся к линейке аудиосистем Xboom, и это XboomStage, XboomPower и XboomBuds. Оставшееся трио зарегистрированных брендов – это Affectionate Intelligence, LG AI Processor и webOS. Все они связаны с цифровыми продуктами LG.