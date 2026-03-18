Т2 запустила продажи Samsung Galaxy A57 с зарядным устройством в подарок

T2, российский оператор мобильной связи, объявил о начал продажи нового смартфона Samsung Galaxy A57 совместно с партнерами. Первые покупатели получат быстрое сетевые зарядные устройство и кабель от Samsung в подарок.

Чтобы узнать о появлении смартфона в Т2, необходимо заполнить специальную форму и поделиться номером мобильного телефона – с клиентом свяжется оператор и сориентирует по срокам доставки.

Повышенная емкость аккумулятора Samsung Galaxy A57 – 5000 мА*ч – гарантирует длительное время автономной работы. Смартфон получил 6,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает процессор Samsung Exynos 1680.

Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2, сказал: «Мы хотим сделать покупку новых смартфонов у Т2 максимально выгодной и удобной. Так как отсутствие зарядного устройства в коробке часто становится неудобством для клиента, Т2 компенсирует это бонусом. Новое предложение в интернет-магазине соответствует стратегии по расширению ассортимента актуальных устройств и созданию дополнительной ценности для клиентов в цифровых каналах продаж».