Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Московская биржа начинает торги расчетными фьючерсами на акции Samsung и SK Hynix

16 июля 2026 г. на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на акции Samsung Electronics и SK Hynix. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

Южнокорейские компании Samsung Electronics и SK Hynix входят в число ведущих мировых производителей микросхем памяти и занимают ключевые позиции в цепочке поставок для производителей серверов искусственного интеллекта (ИИ), смартфонов, персональных компьютеров и другой высокотехнологичной продукции. Динамика акций этих компаний во многом отражает состояние глобального технологического сектора и интерес инвесторов к развитию индустрии ИИ.

Новые инструменты предоставят участникам рынка и их клиентам возможность участвовать в движении цен акций южнокорейских гигантов без необходимости выхода на зарубежные площадки. Фьючерсы на акции Samsung и SK Hynix дополнят линейку производных инструментов Московской биржи на иностранные ценные бумаги и позволят инвесторам дополнительно диверсифицировать свои портфели.

Мария Патрикеева, управляющий директор рынка деривативов Московской биржи: «Фьючерсы на Samsung и SK Hynix – удобные инструменты как для активной торговли, так и для хеджирования рисков, связанных с волатильностью в секторе высоких технологий. В сочетании с фьючерсом на акции инвестиционного фонда (KOREA), инвестирующего в крупнейшие корейские публичные компании, новые контракты позволят сформировать полноценную линейку инструментов для работы с южнокорейским рынком».

Параметры расчетного фьючерсного контракта на акции «Самсунг Электроникс»: код контракта (короткий код) – SAMSUNG (SK); базисный актив – акции Samsung Electronics Co Ltd; котировка – в долларах США; лот – 1 акция; минимальный шаг цены – $0,01.

Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения
Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения Импортонезависимость

Параметры расчетного фьючерсного контракта на акции «Эс-Кей Хайникс»: код контракта (короткий код) – HYNIX (HХ); базисный актив – расчетное значение, равное 0,1 стоимости акции SK Hynix; котировка – в долларах США; лот – 1 расчетное значение; минимальный шаг цены – $0,01.

Для удобства участников рынка новые контракты будут котироваться в долларах США с исполнением каждый квартал, как и другие фьючерсы на иностранные ценные бумаги. Порядок исполнения контрактов приведен в спецификации. Со старта торгов участникам будут доступны фьючерсы на акции указанных компаний с исполнением в сентябре и декабре 2026 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Миллиардер вложился в российскую сверхлегкую ракету, запускающую спутники навигации

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

Потерпел фиаско онлайн-сервис для продвижения русскоязычных продавцов в США на Amazon

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры

«Циан» выкупит собственные акции, потому что они слишком мало стоят

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще