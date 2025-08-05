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Бренд Baseus представил портативные аккумуляторы с сертификацией Qi2.2

Бренд цифровых аксессуаров Baseus получил сертификат беспроводной зарядки Qi2.2 и объявил о выходе на глобальный рынок портативных аккумуляторов с поддержкой нового стандарта. Три модели с повышенной мощностью из линейки PicoGo поступят в продажу уже в августе 2025 г., в России устройства будут доступны позднее. Об этом CNews сообщили представители Baseus.

Стандарт Qi2.2, представленный Wireless Power Consortium (WPC), демонстрирует прогресс в технологии беспроводной зарядки. Максимальная выходная мощность увеличена с 15 Вт до 25 Вт. Точность магнитного позиционирования (±0,5 мм) повышает эффективность зарядки до 40%, снижая потери энергии из-за смещения устройства. Усовершенствованная система обнаружения посторонних предметов (FOD) повышает безопасность. Стандарт сохраняет обратную совместимость с Qi1.3, Qi2.0.

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Baseus

Baseus представляет три портативных зарядных устройства сертифицированных Qi2.2. PicoGo AM61 — магнитный портативный аккумулятор, оснащенный магнитной беспроводной зарядкой мощностью 25 Вт и встроенным кабелем USB-C мощностью 45 Вт. Ультратонкий магнитный пауэрбанк PicoGo AM52 предлагает аналогичную мощность и скорость беспроводной зарядки, но в легком корпусе из алюминия и силикона. Также в ассортименте бренда появится складная беспроводная зарядка 3-в-1 PicoGo AF21. Новинка получила портативную конструкцию и суммарную выходную мощность до 35 Вт, которую можно использовать для одновременной зарядки нескольких устройств.

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