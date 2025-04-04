Google начала принудительно снижать емкость батареи в своих смартфонах. Эту функцию нельзя отключить

Новая «фишка» Pixel

Корпорация Google оснастила фирменные смартфоны Pixel 9a спорной функцией, нацеленной на продление срока службы батареи, пишет TechSpot.

Новая функция под названием Battery Health Assistance («Помощь в поддержании батареи в хорошем состоянии»), в сущности, время от времени сама снижает максимально допустимый уровень заряда батареи смартфона на программном уровне.

Фактически наблюдаемая пользователем максимальная емкость аккумулятора при применении Battery Health Assistance автоматически снижается алгоритмом ОС через каждые 200 циклов его зарядки-разрядки. Дальнейшие манипуляции с емкостью прекращаются по достижении 1 тыс. циклов, то есть за все время эксплуатации потолок уровня максимального заряда батареи гаджета может быть опущен не более пяти раз.

Пока неизвестно, останется ли Battery Health Assistance эксклюзивной «фишкой» Pixel или со временем перекочует в «ванильный» Android. Подобные прецеденты имеются.

Google Pixel 9a – это новый смартфон средней ценовой категории, представленный в марте 2025 г. Старт его продаж намечен на 10 апреля. Девайс работает под управлением процессора Tensor G4, имеет 8 ГБ оперативной памяти и, в отличие от флагмана линейки, не имеет поддержки спутниковой связи. Рекомендуемая цена Pixel 9a в США за версию со 128 ГБ памяти составляет $499.

На благо пользователя

На первый взгляд польза от такого решения сомнительная, однако в Google утверждают, что Battery Health Assistance служит на благо пользователя.

Литий-ионные аккумуляторы, широко применяемые в смартфонах – Pixel 9a не исключение – склонны к постепенной деградации со временем и увеличением количества пройденных циклов зарядки-разрядки. Потеря части емкости такими батареями в конечном счете неизбежна.

Задача Battery Health Assistance – замедлить процесс износа батареи и, как следствие, продлить срок службы девайса в целом. В Google считают, что постепенное снижение верхнего предела заряда аккумулятора позволяет добиться этой цели.

Как поясняет Google в статье на своем портале поддержки, функция Battery Health Assistance также будет автоматически корректировать режим зарядки аккумулятора смартфона с учетом выставленных ею же «мягких» ограничений. Пользователей также предупреждают о том, что результаты деятельности функции могут быть заметны на глаз, это может выражаться в изменении скорости полной зарядки аккумулятора, так и продолжительности автономной работы телефона.

Принудительное сбережение аккумулятора

Пожалуй, самая неприятная особенность Battery Health Assistance, по крайней мере в Pixel 9a, заключается в невозможности ее отключения штатными средствами. Такая опция просто не предусмотрена разработчиками Google.

Как отмечает TechSpot, существует вероятность того, что Battery Health Assistance будет включена в прошивки и последующих моделей смартфонов Google. Неизвестным пока остается, решится ли американский ИТ-гигант выкатить обновление ПО с Battery Health Assistance для предыдущих моделей Pixel.

В прошлом Google заявляла, что батареи в Pixel 8a и более новых устройствах сохраняют до 80% первоначальной емкости после примерно 1 тыс. циклов зарядки-разрядки. Аккумуляторы более ранних моделей – с Pixel 3а по 8 Pro – имели худшие показатели износостойкости. Емкость батареи снижалась до все тех же 80% всего за 800 циклов. Новая технология, как ожидается, позволит вывести этот показатель на новые высоты.

Apple и скандал с замделением iPhone

Манипуляции на софтверном уровне, призванные смягчить последствия неизбежного износа батареи, осуществляла, к примеру, и компания Apple, за что в итоге поплатилась.

Все началось с выхода в конце января 2017 г. прошивки iOS 10.2.1 для iPhone, в которой впервые был применен алгоритм замедления смартфона по мере износа его батареи. Чем хуже было состояние АКБ, тем медленнее начинал работать смартфон.

Поначалу пользователи тепло встретили изменения и даже заявили, что теперь их iPhone стали реже отключаться на морозе. В дальнейшем практика замедления коснулась iPhone 7 и iPhone 7 Plus в обновлении iOS 11.2, но мнение пользователей уже успело поменяться на противоположное – их перестало устраивать, что приложения стали работать заметно медленнее.

Проблема приобрела колоссальные масштабы и вылилась в многомиллионные судебные иски. Скандал получил название Batterygate по аналогии с «Уотергейтом» – громким политическим скандалом в США, который закончился отставкой тогдашнего президента Ричарда Никсона (Richard Nixon).

В марте 2020 г. Apple согласилась выплатить сумму до $500 млн владельцам iPhone серий 6 и 7 в рамках компенсаций по иску о замедлении работы смартфонов. Большинство пользователей получили $25, некоторые до $3,5 тыс., и $90 млн ушло на судебные издержки.