В «Ситилинке» начались продажи смартфона Huawei nova 14i

В «Ситилинке» начались продажи смартфона Huawei nova 14. Он получил батарею 7000 мАч с увеличенной плотностью на 40% – это позволило сохранить компактный корпус смартфона. Потенциал автономности: до 26 часов работы в режиме воспроизведения видео, сохраненного на устройстве, до 60 часов в режиме просмотра веб-страниц и до 31 часа в режиме воспроизведения музыки без подзарядки. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Кнопка X обеспечивает быстрый доступ к часто используемым приложениям и функциям всего одним нажатием и позволяет сформировать персонализированный набор часто используемых опций. Двойное нажатие или удержание кнопки X открывает прямой доступ к фонарику либо выполняет вызов экстренного контакта.

Взаимодействие со смартфоном стало еще более удобным благодаря программным алгоритмам оптимизации точности касаний, разработанным Huawei. Такие программные решения обеспечивают минимальную задержку при проведении по экрану веб-сайта или видео, так что смартфон намного быстрее реагирует на команды пользователя. Частота дискретизации – касаний 270 Гц, частота обновления экрана – 90 Гц.

Основная камера смартфона – с разрешением 50 МП (f/1.8) и сенсором 1/2,5 дюйма с технологией объединения четырех пикселей в один. Фронтальная камера с разрешением 8 МП предназначена для съемки селфи и видеозвонков.

Huawei nova 14i поддерживает режим для пожилых людей, благодаря которому масштаб экрана может быть увеличен в семь раз, а настройки сенсорного экрана поддерживают соответствующую оптимизацию.

Huawei nova 14i доступен в версиях с 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти в цветах «голубой кристалл» и «черный». Вес устройства с аккумулятором составляет 216 г.

Стоимость Huawei nova 14i (8 ГБ + 256 ГБ) — 19 999 руб. Пользователи получат скидку 2000 руб. и сервисные привилегии, которые включают в себя единоразовую замену экрана в течение года бесплатно.

Стоимость Huawei nova 14i (8 ГБ + 128 ГБ) — 17 999 руб. Пользователи получат скидку 2000 руб. и сервисные привилегии, которые включают в себя единоразовую замену экрана в течение года бесплатно.