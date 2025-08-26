Radiotehnika расширяет линейку микрофонов и представляет конденсаторный студийный микрофон Radiotehnika MCD-01

Radiotehnika расширяет линейку микрофонов и представляет конденсаторный студийный микрофон Radiotehnika MCD-01, созданный для музыкантов, подкастеров и звукорежиссеров. Об этом CNews сообщили представители Radiotehnika.

MCD-01Звук, который оживает

Radiotehnika MCD-01 — это не просто микрофон, а инструмент превращения идей в красиво звучащие креативные высказывания. Его 16-мм конденсаторная диафрагма и широкий частотный диапазон (20 Гц — 20 кГц) улавливают мельчайшие нюансы звука — от нежного шёпота до мощных гитарных аккордов. Кардиоидная направленность фокусируется на источнике, отсекая фоновые шумы, чтобы голос или инструмент звучали чисто и выразительно даже в неидеальных студийных условиях.

Для кого создан MCD-01?

MCD-01 — это выбор музыкантов, авторов подкастов, дикторов и начинающих звукорежиссеров, которые стремятся к высочайшему качеству без сложностей. Он идеален для тех, кто хочет записывать вокал, акустические инструменты или речь с кристальной ясностью в домашней студии или на профессиональной сцене.

Отличительные особенности MCD-01

Кристальная чистота записи. Высокая чувствительность (-36 дБ) и соотношение сигнал/шум (72 дБ) обеспечивают детализированное звучание без помех. Низкий уровень собственного шума (15 дБ) и способность выдерживать звуковое давление до 130 дБ делают MCD-01 универсальным для записи и вокала, музыкальных инструментов и подкастов.

Прочный металлический корпус защищает микрофон от ударов и влаги, гарантируя долговечность даже при интенсивной работе. Стандартный 3-контактный XLR-разъем и фантомное питание (+48 В) обеспечивают совместимость с большинством аудиоинтерфейсов и микшеров.

В комплекте уже идет все необходимое: ветрозащита, антивибрационный подвес, запасные резинки для держателя, универсальный адаптер и инструкция. MCD-01 готов к работе буквально из коробки, дополнительные настройки не требуются.

Будучи компактным (375 г) и стильным, MCD-01 не только звучит профессионально, но и является важной частью творческого процесса, со всей аккуратностью и тщательностью фиксирующий все звуковое волшебство.

Микрофон Radiotehnika MCD-01 уже доступен у авторизованных дилеров. Рекомендованная розничная цена: MCD-01 Микрофон студийный Артикул RTMC001 – 9,99 тыс. руб.