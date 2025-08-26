Разделы

|

Radiotehnika расширяет линейку микрофонов и представляет конденсаторный студийный микрофон Radiotehnika MCD-01

Radiotehnika расширяет линейку микрофонов и представляет конденсаторный студийный микрофон Radiotehnika MCD-01, созданный для музыкантов, подкастеров и звукорежиссеров. Об этом CNews сообщили представители Radiotehnika.

MCD-01Звук, который оживает

Radiotehnika MCD-01 — это не просто микрофон, а инструмент превращения идей в красиво звучащие креативные высказывания. Его 16-мм конденсаторная диафрагма и широкий частотный диапазон (20 Гц — 20 кГц) улавливают мельчайшие нюансы звука — от нежного шёпота до мощных гитарных аккордов. Кардиоидная направленность фокусируется на источнике, отсекая фоновые шумы, чтобы голос или инструмент звучали чисто и выразительно даже в неидеальных студийных условиях.

Для кого создан MCD-01?

MCD-01 — это выбор музыкантов, авторов подкастов, дикторов и начинающих звукорежиссеров, которые стремятся к высочайшему качеству без сложностей. Он идеален для тех, кто хочет записывать вокал, акустические инструменты или речь с кристальной ясностью в домашней студии или на профессиональной сцене.

Отличительные особенности MCD-01

Кристальная чистота записи. Высокая чувствительность (-36 дБ) и соотношение сигнал/шум (72 дБ) обеспечивают детализированное звучание без помех. Низкий уровень собственного шума (15 дБ) и способность выдерживать звуковое давление до 130 дБ делают MCD-01 универсальным для записи и вокала, музыкальных инструментов и подкастов.

mikr700.jpg
Radiotehnika расширяет линейку микрофонов

Прочный металлический корпус защищает микрофон от ударов и влаги, гарантируя долговечность даже при интенсивной работе. Стандартный 3-контактный XLR-разъем и фантомное питание (+48 В) обеспечивают совместимость с большинством аудиоинтерфейсов и микшеров.

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден
бизнес

В комплекте уже идет все необходимое: ветрозащита, антивибрационный подвес, запасные резинки для держателя, универсальный адаптер и инструкция. MCD-01 готов к работе буквально из коробки, дополнительные настройки не требуются.

Будучи компактным (375 г) и стильным, MCD-01 не только звучит профессионально, но и является важной частью творческого процесса, со всей аккуратностью и тщательностью фиксирующий все звуковое волшебство.

Микрофон Radiotehnika MCD-01 уже доступен у авторизованных дилеров. Рекомендованная розничная цена: MCD-01 Микрофон студийный Артикул RTMC001 – 9,99 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

Сверхзагадочная компания за бесценок выкупила ноу-хау и образцы «железа» на российских процессорах

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Из-за указа Трампа прекращена отправка посылок из России в США

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Как привлечь и удержать ИТ-специалистов? Пять основных способов раскрыл зампред правления Московского кредитного банка

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: