Создатели легендарных российских вертолетов получили 500 миллионов на цифровизацию

Предприятие, образованное в конце 2019 г. путем слияния известных во всем мире конструкторских бюро вертолетов «Ми» и «Ка», получило от государства 500-миллионный льготный займ на цифровизацию, которая должна ускорить сроки разработки и выпуска летательной техники.

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Головное конструкторское бюро входящего в «Ростех» холдинга «Вертолеты России» — «Национальный центр вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова» («НЦВ Миль и Камов») — получил от государства 500 млн руб. на цифровизацию производства летательной техники.

Эти средства организация получила от вошедшего в периметр управления ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк) Фонда развития промышленности (ФРП) — структуры, созданной в конце 2014 г. по инициативе Минпромторга для организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

Представители ФРП уточнили в разговоре с CNews, что деньги были переданы «Милю и Камову» в виде займа на пять лет под 1% годовых — в рамках программы этого фонда «Цифровизация промышленности». Минимальную ставку заемщику удалось применить за счет банковской гарантии Новикомбанка на сумму в 602,5 млн руб.

На что именно пойдут деньги

В ФРП указывают, что с использованием заемных средств «Миль и Камов» проведет модернизацию автоматизированных рабочих мест (ПК) конструкторско-технологического персонала предприятия, а также всей ИТ-инфраструктуры — для внедрения системы управления жизненным циклом изделия (PLM). Кроме того, деньги будут потрачены на новейшие инструменты инженерного анализа, системного и 3D-проектирования.

Цех окончательной сборки «Миля и Камова»

В результате этих инвестиций предприятие рассчитывает существенно увеличить производительность труда конструкторов и технологов, повысить качество конструкторской и технологической документации и надежность критической информинфраструктуры, а также снизить риски потери данных.

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По данным ФРП, рассматриваемая цифровизация процессов позволит «Милю и Камову» снизить сроки разработки конструкторской документации для новых вертолетов на 5-10%, а время технологической подготовки производства уменьшить на 20%.

Какое конкретное «железо» и ПО планируется приобрести на деньги ФРП, в фонде, «Миле и Камове» и «Вертолетах России» на момент выхода данного материала сообщить CNews не смогли. Анализ сайта госзакупок показывает, что каких-либо крупных тендеров по линии ИТ «Миль и Камов» в последнее время не объявлял.

Цифровизация «Вертолетов России»

В ФРП указывают, что намеченные изменения в «Миле и Камове» являются элементом программы цифровой трансформации процессов проектирования и производства вертолетной техники холдинга «Вертолеты России».

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Эта программа имеет цель за счет масштабного внедрения цифровых технологий на протяжении семи лет сократить сроки вывода на рынок новых образцов вертолетной техники, добиться увеличения рыночной доли и прибыльности.

«Эти планы соответствуют целевым показателям по цифровизации всей вертолетной отрасли России», — подчеркивают в ФРП. Реализация серии проектов программы позволит усовершенствовать применение элементов цифровых двойников изделий для оптимизации конструкции, подготовки производства и эксплуатации техники.

Некоторые факты о «Миле и Камове»

Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова был создан в 2019 г. на базе АО «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля» и АО «Камов». Предприятие объединило в себе две знаменитые во всем мире российские инженерные школы вертолетостроения.

Сегодня «Миль и Камов» включает два опытно-конструкторских бюро (ОКБ Миля и ОКБ Камова), опытное производство, а также экспериментально-исследовательский (стендовый) комплекс и летно-испытательный центр.

Предприятие проводит научные исследования, проектирует, строит и испытывает опытные образцы вертолетов, внедряет их в серийное производство, модернизирует, сопровождает в производстве и эксплуатации военные и гражданские вертолеты «Ми» и «Ка».

Юридически АО «НЦВ Миль и Камов» является правопреемником АО «Камов». По данным «Контур.фокус», по итогам 2019 г. выручка организации составила 9,5 млрд руб. при падении данного показателя на 19% по сравнению с предыдущим годом. Чистый убыток при этом оказался на уровне 245,6 млн руб.