В России создали ПО для планшета, управляющего полетами самолетов и вертолетов

Выпускники Московского авиационного института разработали первую отечественную версию ПО для полетного планшета, способного за одну-две минуты рассчитать параметры безопасного полета. Российская разработка, в отличие от зарубежных, работает не только для самолетов, но и для вертолетов. А в будущем сможет помогать и управлению беспилотниками.



Разработка стартапа

Стартап-команда из выпускников Московского авиационного института, разработала первую отечественную версию ПО для электронного полетного планшета, пишут «Известия».

Устройство помогает экипажу воздушного судна рассчитывать взлетно-посадочные характеристики. Оно адаптировано для трех типов самых массовых российских гражданских самолетов — Ту-204, Ту-214 и Sukhoi Superjet 100. Планшеты уже проходят на них тестовую эксплуатацию в авиакомпаниях. Ведутся работы по адаптации программного обеспечения под отечественные операционные системы.

В отличие от зарубежных аналогов разработка позволяет проводить расчеты для любых летательных аппаратов, в том числе вертолетов, а в будущем — и для различных беспилотников.

Что умеет полетный планшет

Планшет автоматически выбирает наиболее безопасный и эффективный режим полета в зависимости от факторов, которые на него влияют. Это масса самолета, погодные условия, особенности взлетно-посадочной полосы и др. Кроме того, за счет вычислительной точности пилоты смогут, например, взять на борт больше груза, что увеличивает экономическую эффективность авиационных перевозок.

«Аэрофлот» Первая отечественная версия ПО для полетного планшета рассчитывает параметры полета, основываясь на вводных данных

«Для проведения расчетов пилоту достаточно внести в программу порядка 10 характеристик. Причем часть из них заполняется автоматически за счет подключения к авторизованной авиационной базе данных. Например, актуальные метеоданные и состояние взлетно-посадочной полосы. Таким образом, с вычислениями, на которые опытный летчик вручную потратит минимум 20–30 минут, планшет справится за одну-две минуты», — рассказал изданию руководитель проекта и разработчик программного решения Александр Мельничук.

Внедрение нового устройства позволит повысить безопасность полетов и улучшит экономику воздушных перевозок и сократит время подготовки экипажа к рейсу, подчеркнули разработчики.

«На взлет и посадку приходится более 40% всех инцидентов в гражданской авиации. Поэтому корректность расчетов характеристик воздушного судна этих этапах — один из важнейших факторов безопасности. Наша разработка призвана повысить качество необходимых вычислений за счет быстрого доступа пилота к нужной информации», — сказал Мельничук.

Плюсы отечественного софта

По словам Мельничука, впервые электронные системы, ориентированные на автоматизированный расчет полетных параметров были внедрены в мировой авиации 2000 гг. До этого члены экипажа проводили расчеты вручную, используя громоздкие таблицы и многостраничные справочники, что занимало массу времени.

С 2011 г. появились системы на базе портативных электронных планшетов. Зачастую ПО для таких устройств создают под конкретные типы воздушных судов и универсальность является важным преимуществом.

Заместитель начальника инспекции по управлению безопасностью полетов авиакомпании бизнес-авиации «Северо-Запад» Александр Карякин считает, что собственные разработки могут быть быстрее адаптированы под изменения в законодательстве и учитывать специфику и нужды конкретных компаний, что уменьшает издержки и способствует снижению стоимости перевозок.

«Возможность поддержки российских самолетов относится к главным преимуществам продукта. Это снижает зависимость от зарубежных поставщиков и помогает поддерживать бесперебойную деятельность авиаперевозчиков», — отметил Карякин.