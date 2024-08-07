Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

В России создали ПО для планшета, управляющего полетами самолетов и вертолетов

Выпускники Московского авиационного института разработали первую отечественную версию ПО для полетного планшета, способного за одну-две минуты рассчитать параметры безопасного полета. Российская разработка, в отличие от зарубежных, работает не только для самолетов, но и для вертолетов. А в будущем сможет помогать и управлению беспилотниками.

Разработка стартапа

Стартап-команда из выпускников Московского авиационного института, разработала первую отечественную версию ПО для электронного полетного планшета, пишут «Известия».

Устройство помогает экипажу воздушного судна рассчитывать взлетно-посадочные характеристики. Оно адаптировано для трех типов самых массовых российских гражданских самолетов — Ту-204, Ту-214 и Sukhoi Superjet 100. Планшеты уже проходят на них тестовую эксплуатацию в авиакомпаниях. Ведутся работы по адаптации программного обеспечения под отечественные операционные системы.

В отличие от зарубежных аналогов разработка позволяет проводить расчеты для любых летательных аппаратов, в том числе вертолетов, а в будущем — и для различных беспилотников.

Что умеет полетный планшет

Планшет автоматически выбирает наиболее безопасный и эффективный режим полета в зависимости от факторов, которые на него влияют. Это масса самолета, погодные условия, особенности взлетно-посадочной полосы и др. Кроме того, за счет вычислительной точности пилоты смогут, например, взять на борт больше груза, что увеличивает экономическую эффективность авиационных перевозок.

pobeda-kheder-sait700.jpg
«Аэрофлот»
Первая отечественная версия ПО для полетного планшета рассчитывает параметры полета, основываясь на вводных данных

«Для проведения расчетов пилоту достаточно внести в программу порядка 10 характеристик. Причем часть из них заполняется автоматически за счет подключения к авторизованной авиационной базе данных. Например, актуальные метеоданные и состояние взлетно-посадочной полосы. Таким образом, с вычислениями, на которые опытный летчик вручную потратит минимум 20–30 минут, планшет справится за одну-две минуты», — рассказал изданию руководитель проекта и разработчик программного решения Александр Мельничук.

Внедрение нового устройства позволит повысить безопасность полетов и улучшит экономику воздушных перевозок и сократит время подготовки экипажа к рейсу, подчеркнули разработчики.

«На взлет и посадку приходится более 40% всех инцидентов в гражданской авиации. Поэтому корректность расчетов характеристик воздушного судна этих этапах — один из важнейших факторов безопасности. Наша разработка призвана повысить качество необходимых вычислений за счет быстрого доступа пилота к нужной информации», — сказал Мельничук.

Плюсы отечественного софта

По словам Мельничука, впервые электронные системы, ориентированные на автоматизированный расчет полетных параметров были внедрены в мировой авиации 2000 гг. До этого члены экипажа проводили расчеты вручную, используя громоздкие таблицы и многостраничные справочники, что занимало массу времени.

С 2011 г. появились системы на базе портативных электронных планшетов. Зачастую ПО для таких устройств создают под конкретные типы воздушных судов и универсальность является важным преимуществом.

CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России
CNews Analytics

Заместитель начальника инспекции по управлению безопасностью полетов авиакомпании бизнес-авиации «Северо-Запад» Александр Карякин считает, что собственные разработки могут быть быстрее адаптированы под изменения в законодательстве и учитывать специфику и нужды конкретных компаний, что уменьшает издержки и способствует снижению стоимости перевозок.

«Возможность поддержки российских самолетов относится к главным преимуществам продукта. Это снижает зависимость от зарубежных поставщиков и помогает поддерживать бесперебойную деятельность авиаперевозчиков», — отметил Карякин.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Половина российских компаний в сфере техобслуживания и ремонта сидит на SAP

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Российские создатели ядерных реакторов перевели СЭД с Oracle на Postgres Pro

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

ФСБ рекомендовала прекратить использовать браузер, разработанный «Ростелекомом»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024