«ТрансТелеКом» подключил Wi-Fi в бизнес-зале Казанского вокзала

Компания «ТрансТелеКом» организовала публичный беспроводной доступ в интернет для посетителей бизнес-зала на Казанском вокзале.

1 декабря на Казанском вокзале в Москве открылся бизнес-зал, предоставляющий пассажирам ряд услуг повышенной комфортности. Среди них пространство для работы и отдыха, детский игровой уголок, телевизоры и игровые приставки, питание по системе «шведский стол» с приветственным напитком и др.

«ТрансТелеКом» обеспечил посетителям бизнес-зала беспроводной интернет и доступ к информационно-развлекательному сервису с фильмами и справочной информацией.

Бизнес-залы подобного современного формата функционируют еще на 15 крупнейших российских вокзальных комплексах: на Павелецком и Восточном – в Москве, на Московском – в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Петрозаводск, Иваново, Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи, Адлер, Екатеринбург и Владивосток. В них всех есть Wi-Fi от «ТрансТелеКома».

Цифровизация

«Публичный Wi-Fi на вокзалах является элементом современной транспортной инфраструктуры и уже давно стал безусловным стандартом, без которого невозможно представить путешествие. Этот сервис превращает вокзал из просто «места ожидания» в современный, удобный хаб, повышающий эффективность поездки, безопасность и комфорт пассажиров. Компания «ТрансТелеКом» постоянно работает над развитием сети, увеличивая количество точек доступа на вокзалах и станциях страны», – сказал Константин Болтрукевич, заместитель генерального директора компании «ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам.

Проект по оснащению железнодорожных вокзалов и станций беспроводным доступом в интернет реализуется РЖД» и ТТК с 2015 г. Эта сеть является крупнейшей в стране с единой системой авторизации. Пользователю достаточно один раз идентифицироваться, после чего подключение к Wi-Fi будет предоставляться автоматически на всех точках сети без необходимости повторных действий.

