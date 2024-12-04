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Дефицита холодильников не будет. Таможня решила не требовать дополнительных документов для их ввоза в Россию

Федеральная таможенная служба решила не следовать «неоднозначной позиции Минприроды» и не требовать от импортеров лицензий на ввоз в Россию оборудования, в котором используются смеси хладагентов, то есть кондиционеров и холодильников.

Заявление ФТС

Федеральная таможенная служба (ФТС) уточнила, что для ввоза на территорию России оборудования, содержащего фреон R-410, не требует разрешительных документов, сообщил ТАСС вечером третьего декабря.

Уточнение, как указало ведомство, сделано «в целях урегулирования ситуации, связанной с неоднозначной позицией Минприроды России, которая допускает двоякое толкование порядка ввоза в страну оборудования, содержащего смесь веществ, указанных в списке F приложения к решению коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. №30 "О мерах нетарифного регулирования"».

«ФТС России принято решение о признании не подлежащим к применению письма, которым до таможенных органов доведена позиция Минприроды. Таким образом, ввоз указанного оборудования может быть осуществлен без разрешительных документов», — сказано в сообщении.

Минприроды о порядке ввоза оборудования

Восьмого октября 2024 г. Минприроды на своем сайте опубликовало сообщение о требовании получения лицензии на ввоз оборудования со смесями хладагентов, на что обратил внимание «Коммерсант».

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fabrikasimf / FreePik
ФТС разрешила ситуацию с требованием лицензий, из-за чего на границе начали блокировать ввоз содержащего фреон оборудования
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В министерстве сказали, что «не вводили нового ограничения на ввоз», и что перечень веществ, запрещенных к ввозу, был утвержден еще в 2016 г., порядок регулирования определен постановлением правительства «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой» от 2022 г., а выдачей лицензий на ввоз или вывоз продукции, содержащей хладагенты, занимается Минпромторг.

Однако, по данным издания на третье декабря 2024 г., с блокировкой на границе столкнулись импортеры климатического оборудования, заправленного 410-м фреоном, а именно: бытовых и промышленных кондиционеров, бытовых холодильников и систем торгового и промышленного холода.

Дефицит не случился

Получения лицензий Минпромторга на ввоз оборудования с хладагентами требует времени и эксперты полагали, что из-за сложившейся ситуации и проблем с ввозом может возникнуть дефицит, например, кондиционеров. А издержки, которые понесут импортеры, могут повлиять на стоимость остальной продукции, ввоз которой подпадет под ограничения.

В ноябре 2024 г. CNews писал, что отечественные и зарубежные вендоры бытовой техники уже уведомили ритейлеров и дистрибьюторов о повышении отпускных цен в среднем на 10% из-за слабого курса российской валюты и высокой ключевой ставки Центробанка.

Анна Любавина

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