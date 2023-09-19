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МТС в 1,5 раза увеличила мощности своего ЦОДа в Ленинградской области

Провайдер CloudMTS (группа МТС) объявил о вводе в эксплуатацию третьего модуля вместимостью 125 серверных стоек в центре обработки данных компании в поселке Федоровское Ленинградской области. После завершения строительства объекта общая мощность дата-центр увеличилась на 50%. В новом модуле будут развернуты корпоративные системы МТС, в том числе облако CloudMTS.

Первые два модуля ЦОДа МТС в Федоровском были введены в эксплуатацию осенью 2020 г. Объект был первым подобным дата-центром на Северо-Западе. После строительства третьего модуля общая вместимость дата-центра составила 375 серверных стоек.

Новый модуль, как и весь ЦОД, будет использоваться для корпоративных нужд МТС. В частности, в будущем в нем планируется развернуть облако CloudMTS. Все три модуля дата-центра имеют международный сертификат надежности TIER III constructed facility. Общая мощность, подведенная к объекту, выросла c 8 до 16 МВт.

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Безопасность

В ЦОДе также применяются энергоэффективные установки системы кондиционирования с адиабатическим охлаждением, что позволяет снизить значение PUE до 1.15 в годовом исчислении.

Модульный ЦОД отличается от традиционных дата-центров возможностью быстро масштабировать необходимые вычислительные мощности под любые задачи. В данный момент в инфраструктуре МТС три таких дата-центра.

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