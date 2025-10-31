Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

«Ростелеком» и правительство Свердловской области создадут цифровой хаб на Урале

Компания «Ростелеком» и правительство Свердловской объединят усилия для развития и модернизации цифровой инфраструктуры региона. Соглашение затронет ключевые направления сотрудничества: от создания мощных центров обработки данных (ЦОД) до внедрения облачных сервисов и развития необходимой энергетической и транспортной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Документ подписали и. о. заместителя губернатора – министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин и директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «“Ростелеком” уже изучает возможность реализации инвестиционного проекта по строительству в Свердловской области новой очереди ЦОД, соответствующего международным стандартам надежности и энергоэффективности. Это послужит платформой для внедрения передовых технологий, таких как облачные сервисы и системы обработки больших данных. Наша цель – создать современную информационно-технологическую экосистему, которая станет катализатором экономического роста и позволит региону войти в число лидеров ИТ-трансформации в России».

«Ростелеком» имеет опыт в создании инфраструктуры для хранения больших объемов данных. Например, дата-центр «РТК-ЦОД» (кластер компании «Ростелеком») в Екатеринбурге – это комплекс международного уровня для содержания и обработки цифровой информации. В столице Свердловской области уже работают две очереди центра, завершается строительство третьей. Общая вместимость действующих площадок превышает 400 стоек, где размещены данные десятков клиентов: ключевых компаний, организаций, государственных и коммерческих структур со всей России.

После Jira и Trello: Какое ПО для управления командами выбрать?
Импортонезависимость

Дмитрий Ионин, и. о. заместителя губернатора – министра инвестиций и развития Свердловской области: «Губернатор Денис Паслер поставил перед нами задачу – усилить развитие современной цифровой инфраструктуры Свердловской области. Сотрудничество с “Ростелекомом” позволяет нам последовательно двигаться к ее решению: обеспечить надежное хранение и обработку данных, внедрить облачные сервисы и интегрировать их с государственными информационными системами. В Свердловской области активно развиваются промышленность, логистика и высокие технологии, поэтому создание цифрового хаба имеет стратегическое значение. Оно повысит устойчивость экономики, ускорит внедрение инноваций и сделает регион центром притяжения для ИT-проектов федерального уровня».

«Ростелеком» и правительство Свердловской области много лет сотрудничают в сфере цифровой трансформации региона и интернет-безопасности. Например, власти используют платформу «ГосТех» для противодействия кибератакам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Борченко, SL Soft: 80% сотрудников отправляют рабочую информацию в нейросети

Выставка «Электроника России» 2025 откроется уже в конце ноября

Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры

Российские банки почти прекратили консультации в Telegram и WhatsApp*. Но в суверенный мессенджер они не рвутся

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

«Авито» строит ИИ-ассистента за 500 миллионов и вложит в ИИ еще 12 миллиардов

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/