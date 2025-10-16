Разделы

Эксперты обсудят современные вызовы при реализации ЦОД

К2Тех приглашает ИТ-специалистов принять участие в демо-дне PRO ЦОД «Проектирование и строительство дата-центров: вызовы времени». Участников ждет насыщенная деловая программа, нетворкинг с экспертами рынка, а также экскурсия в тестовые лаборатории и действующий ЦОД.

Инженеры и проектировщики К2Тех совместно с ведущими экспертами по ЦОД на отечественном рынке обсудят текущую ситуацию на рынке и рассмотрят факторы влияния на развитие рынка ЦОД в РФ: законодательство, дефицит мощностей, энергоэффективность и пр. Эксперты также рассмотрят особенности инфраструктурных решений в эпоху ИИ, высоконагруженные стойки и системы охлаждения, высокоплотные решения и комплексную безопасность дата-центров.

К участию приглашаются руководители дата-центров, коммерческие директора, главные инженеры, директоры по эксплуатации и ИТ-специалисты.

Мероприятие состоится в Москве 28 октября с 9.00 до 18.00. Участие бесплатное, каждый участник проходит предварительную модерацию после регистрации.

Регистрируйтесь на демо-день PRO ЦОД «Проектирование и строительство дата-центров: вызовы времени».

Рекламаerid:2W5zFK8zsVAРекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797Сайт: https://k2int.ru/

