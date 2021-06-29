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Разработчик решений защиты от DDoS-атак StormWall выходит на рынок США

В июне 2021 года российская компания StormWall начала работать на рынке США. Это шестьдесят восьмое иностранное государство, где компания начала оказывать услуги по защите онлайн-ресурсов от DDoS-атак. Теперь любая организация США может использовать профессиональные решения защиты StormWall. За счет расширения международной экспансии компания планирует вдвое увеличить объем бизнеса.

Согласно аналитическому отчету Mordor Intelligence, на США приходится 30% всех DDoS-атак в мире, что объясняет востребованность профессиональных решений защиты на американском рынке. Кроме того, количество DDoS-атак в США быстро растет, в настоящее время число атак достигло рекордно высокого уровня, в первую очередь, благодаря быстрому увеличению числа подключенных устройств в регионе. StormWall предложит американским компаниям целый спектр высокотехнологичных продуктов, обеспечивающих надежную защиту онлайн-сервисов от DDoS-атак любой сложности. В первые месяцы работы StormWall в США планирует продвигать свои ключевые решения: защиту сайтов, защиту сети с подключением по протоколу BGP и защиту сервисов TCP/UDP. Помимо этого, представители бизнеса смогут получить круглосуточную техническую поддержку и консультации специалистов по использованию решений StormWall.

StormWall планирует поддерживать интерес бизнеса к профессиональным решениям защиты. Для новых клиентов в США компания StormWall предложила программу лояльности, позволяющую бесплатно подключить решения защиты в тестовом режиме на 10 дней, чтобы оценить возможности продуктов. В рамках триального периода можно будет воспользоваться полной функциональностью решений.

«Мы высоко оцениваем спрос на услуги защиты от DDoS-атак на рынке США и считаем, что у нас отличные перспективы развития бизнеса на американском рынке. США всегда были и остаются самой атакуемой страной в мире. Кроме того, в последнее время значительно увеличилось количество кибератак на американские компании. Все больше организаций стремятся подключить профессиональную защиту от DDoS-атак, чтобы обезопасить свои ресурсы. Стабильный спрос на профессиональные решения защиты среди американских компаний стал уверенным трендом рынка. Мы искренне надеемся, что выход StormWall на рынок США поможет бизнесу успешно развиваться и процветать», - отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

Владимир Бахур

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