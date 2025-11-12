Разделы

Orion soft представила в zVirt 4.5 папки виртуальных машин и возможность быстрого «переезда» с любых систем виртуализации

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft представил в системе виртуализации zVirt 4.5 новую для российского рынка возможность группировки виртуальных машин по вложенным папкам. Она облегчит управление инфраструктурой на инсталляциях с сотнями и тысячами виртуальных машин. Также в системе стал доступен инструмент для быстрой миграции с любых систем виртуализации, написанный с нуля Terraform-провайдер, расширенные возможности по управлению программно-определяемыми сетями и катастрофоустойчивостью.

«Отсутствие возможности группировать виртуальные машины по папкам было значимой “болью” заказчиков. В Enterprise-компаниях с растущей ИТ-инфраструктурой средний размер инсталляции сегодня составляет 50-100 серверов, а количество виртуальных машин — несколько тысяч. Возможность структурировать их при таком масштабе необходима. Она обеспечивает внушительную экономию сил и времени, снижает вероятность ошибок при администрировании, упрощает задачи по выделению виртуальных машин для разных проектов или групп ИТ-специалистов», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

Функция «Папки виртуальных машин» обеспечивает удобный веб-интерфейс для группировки объектов, дает возможность просматривать «дерево» папок, создавать до 15 уровней вложенных папок, перемещать виртуальные машины между папками с помощью перетаскивания мышкой, назначать и отзывать права доступа для объектов в папках, изменять параметры высокой доступности одновременно для нескольких виртуальных машин.

Другим ключевым обновлением стал v2v-конвертер с возможностью миграции из любых систем управления виртуализацией и с любых облаков. Ранее в zVirt был доступен конвертер виртуальных машин только с VMware. Теперь быстрый перенос возможен и с других решений, как зарубежных, так и российских. Благодаря конвертеру виртуальные машины можно переносить массово, а простой при этом достигает не больше 7-10 минут.

Продолжая уходить от открытых компонентов, разработчики добавили в zVirt 4.5 Terraform-провайдер, написанный собственными силами команды и не привязанный к Open Source версии для oVirt. Он поддерживает управление виртуальными машинами, дисками, логическими и внешними сетями, маршрутизаторами и политиками микросегментации.

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители
Безопасность

Разработчики также значительно расширили возможности SDN и DR. Произошло глубокое обновление микросегментации: стали доступны запрещающие правила, пулы IP-адресов, журналирование правил микросегментации, экспорт логических и внешних сетей в несколько дата-центров. В модуле DR появилась поддержка FC-доменов хранения, а также возможность репликации ВМ из нескольких основных дата-центров в один резервный. Обновления расширяют возможности компаний по обеспечению защищенности и катастрофоустойчивости масштабных, в том числе распределенных инфраструктур.

В ближайших планах по дальнейшему расширению возможностей zVirt — живая миграция виртуальных машин между дата-центрами, балансировка нагрузки на уровне SDN, BGP, а также настройки Multipath в портале администрирования.

