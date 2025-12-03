РОСА и Серпуховский колледж подписали соглашение о сотрудничестве в области образования и развития инноваций

Российский разработчик операционных систем и инфраструктурного ПО НТЦ ИТ РОСА и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Серпуховский колледж» заключили соглашение о сотрудничестве, которое фиксирует долгосрочное партнерство в сфере образования и науки. Соглашение открывает возможности для системного применения программных продуктов РОСА в образовательной среде и расширяет доступ студентов к современным отечественным ИТ-инструментам. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В соответствии с соглашением РОСА предоставит колледжу лицензии на свои программные продукты, включая операционную систему РОСА Хром, а также будет участвовать в проведении занятий и практических активностей. Кроме того, студенты смогут проходить различные виды практики на базе РОСА. Колледж обеспечит использование программных решений компании в учебных дисциплинах, организует лабораторные и практические занятия и примет участие в реализации совместных проектов и инициатив.

«Соглашение закрепляет целый комплекс направлений, по которым мы будем работать с Серпуховским колледжем. Оно создает понятную рамку взаимодействия и позволяет выстраивать работу на долгосрочной основе. Мы стремимся сделать российские программные продукты доступными для студентов и вузов, чтобы подготовка специалистов шла на тех технологиях, которые используются в реальных ИТ-средах», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по развитию НТЦ ИТ РОСА.

В Серпуховском колледже отмечают, что подписание соглашения является важным шагом в модернизации образовательной инфраструктуры.

«Для нашего образовательного учреждения это соглашение — возможность расширить практическую часть обучения и давать студентам опыт работы с отечественными операционными системами и программными решениями. Мы рассчитываем, что партнерство с РОСА будет способствовать повышению качества подготовки и развитию цифровых компетенций обучающихся», — сказала директор Серпуховского колледжа Татьяна Федорова.