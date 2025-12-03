Разделы

Цифровизация
|

РОСА и Серпуховский колледж подписали соглашение о сотрудничестве в области образования и развития инноваций

Российский разработчик операционных систем и инфраструктурного ПО НТЦ ИТ РОСА и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Серпуховский колледж» заключили соглашение о сотрудничестве, которое фиксирует долгосрочное партнерство в сфере образования и науки. Соглашение открывает возможности для системного применения программных продуктов РОСА в образовательной среде и расширяет доступ студентов к современным отечественным ИТ-инструментам. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В соответствии с соглашением РОСА предоставит колледжу лицензии на свои программные продукты, включая операционную систему РОСА Хром, а также будет участвовать в проведении занятий и практических активностей. Кроме того, студенты смогут проходить различные виды практики на базе РОСА. Колледж обеспечит использование программных решений компании в учебных дисциплинах, организует лабораторные и практические занятия и примет участие в реализации совместных проектов и инициатив.

«Соглашение закрепляет целый комплекс направлений, по которым мы будем работать с Серпуховским колледжем. Оно создает понятную рамку взаимодействия и позволяет выстраивать работу на долгосрочной основе. Мы стремимся сделать российские программные продукты доступными для студентов и вузов, чтобы подготовка специалистов шла на тех технологиях, которые используются в реальных ИТ-средах», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по развитию НТЦ ИТ РОСА.

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

Цифровизация

В Серпуховском колледже отмечают, что подписание соглашения является важным шагом в модернизации образовательной инфраструктуры.

«Для нашего образовательного учреждения это соглашение — возможность расширить практическую часть обучения и давать студентам опыт работы с отечественными операционными системами и программными решениями. Мы рассчитываем, что партнерство с РОСА будет способствовать повышению качества подготовки и развитию цифровых компетенций обучающихся», — сказала директор Серпуховского колледжа Татьяна Федорова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Российская корпорация мирового масштаба спасается от иностранного ПО и массово переходит на знаменитый суверенный Linux

Топ-7 внедрений HR-платформ в России. Рейтинг CNews Analytics

АО «ГЛОНАСС» собралось на IPO ради технологического суверенитета

Антон Виговский, «Ростелеком»: Количество рабочих мест уже не равно количеству сотрудников в компании

Власти запретят школам и вузам покупать зарубежных роботов

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще