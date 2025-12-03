Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186391
ИКТ 14452
Организации 11219
Ведомства 1493
Ассоциации 1071
Технологии 3534
Системы 26438
Персоны 80290
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Федорова Татьяна


СОБЫТИЯ


03.12.2025 РОСА и Серпуховский колледж подписали соглашение о сотрудничестве в области образования и развития инноваций 1
17.04.2013 IBS автоматизировала управление персоналом в Кубанском государственном университете 1
11.05.2010 «БТА Банк» построил распределенный call-центр с помощью «Астерос» 1
12.02.2008 PROттепель: MacBook Pro со скидкой и iPod touch в подарок 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Федорова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3723 1
Apple Inc 12613 1
Intel Corporation 12528 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1700 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12891 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4266 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 944 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5644 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 525 1
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 350 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 1
Стандартизация - Standardization 2237 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1824 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4449 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 392 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72967 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3669 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12957 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9358 1
DDR - Double data rate 2909 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4822 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1132 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21796 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14983 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 793 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27145 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33933 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9759 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3167 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Nvidia GeForce GT 337 1
Apple AirPort Extreme Base Station - Apple AirPort Express - Wi-Fi-роутер 46 1
Apple MacBook Pro 536 1
Avaya Aura 121 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 651 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1013 1
Apple iPod Touch 747 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 1
Соколюк Валерий 31 1
Левицкий Борис 2 1
Европа 24622 1
Россия - РФ - Российская федерация 156510 1
Казахстан - Республика 5786 1
Европа Восточная 3121 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5846 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31813 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3215 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1231 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51194 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54923 1
Образование в России 2548 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25918 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 33 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404225, в очереди разбора - 733296.
Создано именных указателей - 186391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще