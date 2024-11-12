Basis Virtual Security получил более 100 новых функций и улучшений и подтвердил соответствие требованиям ФСТЭК по 4 уровню доверия

Компания «Базис», российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, представила обновленную версию своего продукта Basis Virtual Security, предназначенного для защиты данных в средах виртуализации. Релиз 3.2 получил 118 новых функций, различных улучшений и исправлений. Практически одновременно с этим Basis Virtual Security успешно прошел испытания на соответствие требованиям ФСТЭК к безопасности информации по четвертому уровню доверия (УД4).

В новом релизе Basis Virtual Security 3.2 появилась возможность резервного копирования виртуальных машин (ВМ), в том числе инкрементального. Создание резервных копий возможно как для работающих, так и для остановленных виртуальных машин, а для их хранения можно использовать NFS-хранилище. Графический интерфейс Basis Virtual Security также был существенно доработан, чтобы сделать процесс резервного копирования и восстановления ВМ комфортным для администратора.

Значительные изменения в свежем релизе коснулись также контроля целостности виртуальных машин и работы с контрольными суммами – обновленные инструменты помогают администратору своевременно замечать несанкционированные изменения в подконтрольных виртуальных средах и принимать меры. В частности, были обновлены политики целостности: реализованы уровни их применимости отдельно для вычислительных узлов и виртуальных машин на Linux и Windows, добавлены действия над запущенными ВМ при нарушении целостности, появилась возможность запрета запуска виртуальных машин при нарушении эталона контрольных сумм вычислительных узлов. Кроме того, появилось журналирование задачи подсчета контрольных сумм, а для их вычисления можно использовать отечественные алгоритмы национального стандарта ГОСТ Р 34.11–2012.

Basis Virtual Security версии 3.2 успешно и, самое главное, быстро прошел испытания ФСТЭК, которые после каждого обновления обязаны проходить все решения, сертифицированные как средство защиты информации. Вместе с платформой виртуализации Basis Dynamix новый релиз подтвердил сертификацию по 4 уровню доверия на соответствие требованиям ФСТЭК к средствам виртуализации. Ранее «Базис» в два раза уменьшил – с 6 до 3 месяцев –срок прохождения испытаний ФСТЭК благодаря внедрению в компании современных инструментов безопасной разработки и активной работе специалистов вендора в Центре исследований безопасности системного ПО, созданного на базе ИСП РАН.

«Новый релиз Basis Virtual Security важен для нас не только как возможность продемонстрировать функциональность продукта, которую от нас ждали партнеры, но и как еще одно подтверждение правильности выстроенного нами процесса безопасной разработки и проектирования ПО. Мы уже добились значительного сокращение сроков прохождения испытаний на соответствие стандартам ФСТЭК и продолжаем дальше оптимизировать этот процесс. Результаты этой работы позволяют заказчикам сертифицированных решений «Базиса» оперативно получать обновления, а вместе с ними не только новые возможности продукта, но и большое количество различных улучшений и исправлений», – отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

В качестве средства защиты Basis Virtual Security позволяет управлять доступом к информационным системам (ИС), реализует технологию единого входа (single sign-on, SSO) в ИС, контролирует целостность средств виртуализации, обеспечивает многофакторную аутентификацию, регистрирует события безопасности и т.д. В целом, предлагаемые Basis Virtual Security инструменты реализуют подавляющее большинство технических мер защиты виртуальной среды. Предлагаемые возможности были по достоинству оценены рынком, и в сентябре 2024 года продукт занял первое место в рейтинге CNews «Средства облачной защиты-2024».