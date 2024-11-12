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Basis Virtual Security получил более 100 новых функций и улучшений и подтвердил соответствие требованиям ФСТЭК по 4 уровню доверия

Компания «Базис», российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, представила обновленную версию своего продукта Basis Virtual Security, предназначенного для защиты данных в средах виртуализации. Релиз 3.2 получил 118 новых функций, различных улучшений и исправлений. Практически одновременно с этим Basis Virtual Security успешно прошел испытания на соответствие требованиям ФСТЭК к безопасности информации по четвертому уровню доверия (УД4).

В новом релизе Basis Virtual Security 3.2 появилась возможность резервного копирования виртуальных машин (ВМ), в том числе инкрементального. Создание резервных копий возможно как для работающих, так и для остановленных виртуальных машин, а для их хранения можно использовать NFS-хранилище. Графический интерфейс Basis Virtual Security также был существенно доработан, чтобы сделать процесс резервного копирования и восстановления ВМ комфортным для администратора.

Значительные изменения в свежем релизе коснулись также контроля целостности виртуальных машин и работы с контрольными суммами – обновленные инструменты помогают администратору своевременно замечать несанкционированные изменения в подконтрольных виртуальных средах и принимать меры. В частности, были обновлены политики целостности: реализованы уровни их применимости отдельно для вычислительных узлов и виртуальных машин на Linux и Windows, добавлены действия над запущенными ВМ при нарушении целостности, появилась возможность запрета запуска виртуальных машин при нарушении эталона контрольных сумм вычислительных узлов. Кроме того, появилось журналирование задачи подсчета контрольных сумм, а для их вычисления можно использовать отечественные алгоритмы национального стандарта ГОСТ Р 34.11–2012.

Basis Virtual Security версии 3.2 успешно и, самое главное, быстро прошел испытания ФСТЭК, которые после каждого обновления обязаны проходить все решения, сертифицированные как средство защиты информации. Вместе с платформой виртуализации Basis Dynamix новый релиз подтвердил сертификацию по 4 уровню доверия на соответствие требованиям ФСТЭК к средствам виртуализации. Ранее «Базис» в два раза уменьшил – с 6 до 3 месяцев –срок прохождения испытаний ФСТЭК благодаря внедрению в компании современных инструментов безопасной разработки и активной работе специалистов вендора в Центре исследований безопасности системного ПО, созданного на базе ИСП РАН.

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«Новый релиз Basis Virtual Security важен для нас не только как возможность продемонстрировать функциональность продукта, которую от нас ждали партнеры, но и как еще одно подтверждение правильности выстроенного нами процесса безопасной разработки и проектирования ПО. Мы уже добились значительного сокращение сроков прохождения испытаний на соответствие стандартам ФСТЭК и продолжаем дальше оптимизировать этот процесс. Результаты этой работы позволяют заказчикам сертифицированных решений «Базиса» оперативно получать обновления, а вместе с ними не только новые возможности продукта, но и большое количество различных улучшений и исправлений», – отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

В качестве средства защиты Basis Virtual Security позволяет управлять доступом к информационным системам (ИС), реализует технологию единого входа (single sign-on, SSO) в ИС, контролирует целостность средств виртуализации, обеспечивает многофакторную аутентификацию, регистрирует события безопасности и т.д. В целом, предлагаемые Basis Virtual Security инструменты реализуют подавляющее большинство технических мер защиты виртуальной среды. Предлагаемые возможности были по достоинству оценены рынком, и в сентябре 2024 года продукт занял первое место в рейтинге CNews «Средства облачной защиты-2024».

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