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Basis Базис.Dynamix Basis Cloud Control


Решение Basis Dynamix Cloud Control подходит для государственных и коммерческих организаций с разветвленной сетью региональных офисов, для компаний со сложной инфраструктурой и большим количеством внутренних сервисов, а также для облачных провайдеров, предоставляющих сервисы по модели IaaS, PaaS, SaaS, K8SaaS. Basis Dynamix Cloud Control позволяет заказчику управлять федеральной сетью виртуальных центров обработки данных (вЦОД) из единой панели, предоставляя  цикл управления виртуальными сервисами и инфраструктурой, возможности самообслуживания пользователей и автоматизированную систему выделения и учета ресурсов.


23.04.2025 «Базис» представляет обновленный Basis Dynamix Cloud Control для комплексного управления облачной инфраструктурой 3
23.04.2025 Российский суверенный аналог VMware Cloud Foundation еще ближе «подружился» с Kubernetes 1
04.03.2025 Компания «Базис» по итогам 2024 года нарастила выручку в полтора раза до более 4,5 млрд рублей 1
04.03.2025 Компания «Базис» по итогам 2024 года нарастила выручку в полтора раза до более 4,5 млрд рублей 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Basis и организации, системы, технологии, персоны:

Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 64 2
Ростелеком 9868 2
Broadcom - VMware 2401 2
Telegram Group 2146 2
Базис Консалтинговая компания 26 1
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MinIO 11 2
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