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Basis Базис.Dynamix Basis Cloud Control
Решение Basis Dynamix Cloud Control подходит для государственных и коммерческих организаций с разветвленной сетью региональных офисов, для компаний со сложной инфраструктурой и большим количеством внутренних сервисов, а также для облачных провайдеров, предоставляющих сервисы по модели IaaS, PaaS, SaaS, K8SaaS. Basis Dynamix Cloud Control позволяет заказчику управлять федеральной сетью виртуальных центров обработки данных (вЦОД) из единой панели, предоставляя цикл управления виртуальными сервисами и инфраструктурой, возможности самообслуживания пользователей и автоматизированную систему выделения и учета ресурсов.
Basis и организации, системы, технологии, персоны:
|Сорокин Дмитрий 36 2
|Мартиросов Давид 62 2
|Россия - РФ - Российская федерация 147708 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 1
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