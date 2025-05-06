На рынке платного ТВ в России второй год продолжается отток абонентов

Количество абонентов платного ТВ замедлило рост еще в 2016-2017 гг., а теперь сокращается уже второй год подряд. Пользователи перетекают к онлайн-кинотеатрам.



Аудитория платного ТВ сокращается

В 2024 г. на российском рынке платного ТВ продолжился отток, начавшийся годом ранее. Абонентская база сократилась на 0,06% до 46,5 млн. Проникновение услуги осталось на уровне 70%, приводит «Интерфакс» данные отчета аналитического агентства «ТМТ Консалтинг».

Рост продолжила только технология IPTV, благодаря продолжающемуся строительству оптоволоконных сетей и распространению пакетных тарифных планов с широкополосным доступом в интернет (ШПД) и мобильной связью, отметили аналитики. По их оценкам, прирост числа IPTV-пользователей в 2024 г. составил около 450 тыс.

Объем рынка платного ТВ в России в 2024 г. вырос на 1,5%, до 107,9 млрд рублей. Доля выручки IPTV в структуре рынка составила 41% и стала крупнейшей, обогнав кабельное ТВ (КТВ, 40%).

Конкуренция с онлайн-кинотеатрами

Основной причиной оттока абонентов платного ТВ в отчете назван рост конкуренции со стороны OTT-видеосервисов (онлайн-кинотеатры, ТВ-приложения для Smart TV), который вызван распространением онлайн-кинотеатров и расширением парка smart-телевизоров.

freepik С распространением онлайн- кинотеатров smart-телевизоров количество пользователей платного ТВ сначала замедлило рост, а с 2023 г. начало сокращаться

Причиной же хоть и небольшого, но роста рынка аналитики считают массовое повышение тарифов осенью 2024 г. Средний счет на абонента (ARPU) в месяц по итогам года вырос на три рубля, до 194 руб.

В спутниковом ТВ отрицательная динамика абонентской базы фиксируется уже третий год подряд. В 2024 г. она сократилась на 40 тыс. КТВ не досчиталось в 2024 г. 275 тыс. абонентов. Это снижение на 25 тысяч больше, чем в 2023 г. На конец 2024 г. размер абонентской базы КТВ превысил количество абонентов спутникового ТВ на примерно 250 тыс.

Общий рост подписчиков платного ТВ начал замедляться в 2016-2017 гг. Для последних трех кварталов 2015 г. он составил 700 тыс., 400 тыс. и 520 тыс. абонентов соответственно. В 2016 г. число пользователей увеличивалось в среднем на 395 тыс. человек за квартал. По итогам II кв. 2017 г. абонентов у российского платного телевидения стало всего на 270 тыс. больше.

На конец 2019 г., по оценке J’son & Partners Consulting, услугами платного ТВ в России пользовалось 44,2 млн абонентов, что на 2,3% выше, чем в 2018 г. Уровень проникновения услуги составил 78,2% домохозяйств страны, без учета пересечений абонентских баз операторов. Выручка рынка платного ТВ в 2019 г. составила 102 млрд руб. По отношению к 2018 г. рост 7,1%. На 4% вырос ARPU до 190 руб. в месяц.

Отток абонентов продолжится

В ближайшие годы из-за перехода пользователей на ОТТ-видеосервисы аналитики прогнозируют продолжение оттока абонентов платного ТВ темпами 0,2-0,3% в год. К концу 2025 г. число пользователей составит 46,4 млн.

Более резкому сокращению будут препятствовать практика включения операторами услуги платного ТВ в пакеты с «базовыми» услугами связи (интернет-доступ, мобильная связь).

Что касается структуры рынка, ожидается, что уже в первой половине 2025 г. отток в КТВ будет выше, чем в спутниковом ТВ. Лидирующими сегментами в течение нескольких лет будут спутниковый (по размеру абонентской базы) и IPTV (по выручке).

Объем рынка, считают эксперты, пока продолжит умеренный рост: «В результате повсеместного повышения тарифов в IV квартале 2024 г. — II квартале 2025 г. объем рынка платного ТВ по итогам 2025 г. вырастет не менее чем на 3,0% и превысит 111 млрд руб. В дальнейшем в результате ускорения оттока темпы роста рынка будут постепенно понижаться, среднегодовые показатели в ближайшие пять лет составят около 2,0%».