Разделы

Бизнес
|

Компания «СВЕТЕЦ» примет участие в онлайн-конференции CNews «Современные контакт-центры 2022»

7 июля в рамках конференции «Современные контакт-центры 2022» компания «СВЕТЕЦ» представит доклад на тему ««Применение технологий UC и виртуализации при построении современных интегрированных контакт-центров. Из практики российского разработчика». В конференции примет участие член Совета директоров компании «СВЕТЕЦ» Евгений Полканов.

Современные контакт-центры являются сложными информационно-коммуникационными системами, что требует от компании-разработчика комплексного подхода к их созданию от разработки до внедрения. В сообщении затрагиваются такие важные аспекты создания КЦ как: проектирование телекоммуникационной инфраструктуры предприятий и организаций, внедрение технологий виртуализации телекоммуникационных функций (виртуализация функций АТС/Контакт-центров), оптимизация ресурсов путем создание единого коммуникационного пространства предприятия с использованием различных каналов взаимодействия (UC), интеграция КЦ с существующей телекоммуникационной и информационной инфраструктурой предприятий и организаций, автоматизация работы операторов КЦ, в том числе путем внедрения технологий ИИ и создание «цифровых двойников» операторов, и др. Важность комплексного подхода подтверждается практическими примерами внедрения и эксплуатации КЦ.

Компания «СВЕТЕЦ» является разработчиком «Сервисной платформы SvetetsTMS», на базе которой созданы и функционируют множество телекоммуникационных решений и контакт-центров, в том числе, на федеральном уровне. Многолетний опыт компании и успешные практические результаты внедрений позволяют рассматривать платформу как важнейший ресурс для замены телекоммуникационных решений уходящих с российского рынка зарубежных компаний-поставщиков.

Кибербезопасность КИИ: от теории к практике
Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Структуры «Росатома» массово закупили российское конструкторское ПО. Удалось сэкономить 23 рубля

«Т1» поглощает интегратора «Сервионика» целиком

Oracle увольняет всех сотрудников подразделения в России

Group-IB расколется надвое: Бизнес в России будет отделен от международного

Депутаты отрегулировали деятельность «Яндекс.Такси» и Uber

Блок технологий «Уралсиба» стал внутренней бизнес-структурой на самоокупаемости

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России

Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи

Показать еще

Наука

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте
Показать еще