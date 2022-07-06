Компания «СВЕТЕЦ» примет участие в онлайн-конференции CNews «Современные контакт-центры 2022»

7 июля в рамках конференции «Современные контакт-центры 2022» компания «СВЕТЕЦ» представит доклад на тему ««Применение технологий UC и виртуализации при построении современных интегрированных контакт-центров. Из практики российского разработчика». В конференции примет участие член Совета директоров компании «СВЕТЕЦ» Евгений Полканов.

Современные контакт-центры являются сложными информационно-коммуникационными системами, что требует от компании-разработчика комплексного подхода к их созданию от разработки до внедрения. В сообщении затрагиваются такие важные аспекты создания КЦ как: проектирование телекоммуникационной инфраструктуры предприятий и организаций, внедрение технологий виртуализации телекоммуникационных функций (виртуализация функций АТС/Контакт-центров), оптимизация ресурсов путем создание единого коммуникационного пространства предприятия с использованием различных каналов взаимодействия (UC), интеграция КЦ с существующей телекоммуникационной и информационной инфраструктурой предприятий и организаций, автоматизация работы операторов КЦ, в том числе путем внедрения технологий ИИ и создание «цифровых двойников» операторов, и др. Важность комплексного подхода подтверждается практическими примерами внедрения и эксплуатации КЦ.

Компания «СВЕТЕЦ» является разработчиком «Сервисной платформы SvetetsTMS», на базе которой созданы и функционируют множество телекоммуникационных решений и контакт-центров, в том числе, на федеральном уровне. Многолетний опыт компании и успешные практические результаты внедрений позволяют рассматривать платформу как важнейший ресурс для замены телекоммуникационных решений уходящих с российского рынка зарубежных компаний-поставщиков.