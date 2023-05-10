Разделы

Телеком
|

«Светец» сделал доступной операторам связи систему предоставления услуги «Виртуальная АТС» по сервисной модели

Компания «Светец» объявила о выводе нового продукта: платформа ВАТС для операторов связи по сервисной модели (SaaS – Software as a Service).

Данный продукт ориентирован на операторов связи, которые заинтересованы в быстром запуске услуг ВАТС и ВКЦ для своих клиентов, но не готовы к капитальным затратам на приобретение собственного решения.

Предложение компании «Светец» предусматривает доступ оператора связи к облачной платформе ВАТС, развернутой на вычислительных ресурсах компании «Светец». Оператору предоставляется весь современный функционал платформы, включающий обширный перечень функций Виртуальных АТС, интеграции с CRM-системами, собственные программные клиенты под различные операционные системы (Windows, macOS, Linux, Android, iOS).

Кроме того, оператору доступен ряд возможностей: виртуальный контакт-центр, который может быть развернут у абонента в течение нескольких минут; онлайн предбиллинг, позволяющий оператору формировать гибкие тарифные планы, включать дополнительные платные опции, пакеты услуг и т.п., увеличивая выручку; система управления номерной емкостью оператора, обеспечивающая сопровождение жизненного цикла номера; специальный веб-интерфейс для быстрого подключения нового абонента; кастомизация решения по требованиям оператора.

Foresight Day’2023: импортозамещение продолжается
Импортонезависимость

Оператор получать возможность оказывать услуги ВАТС и ВКЦ под собственным брендом.

В рамках предложения компании «Светец» доступна организация технической поддержки абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

Google запрещает Gmail и YouTube на российских смартфонах

CNews приглашает на работу талантливых журналистов и редакторов

«Марвел» скупает разработчиков ПО и приложений для «Авроры»

«Коррупция» разрушила мечты МТС об онлайн-кассах на сумму 765 миллионов

Власти оштрафовали системообразующее ИТ-предприятие на 80 миллионов. «Ростех» вышел из числа совладельцев через три дня

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Лучшие электросамокаты для детей: выбор ZOOM

Как очистить память на Android-смартфоне: 7 способов

Показать еще

Наука

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов

Ликбез RnD.CNews: сколько на самом деле у Земли спутников?

Новый взгляд на состав Вселенной — распределение галактик может измениться
Показать еще