«Светец» сделал доступной операторам связи систему предоставления услуги «Виртуальная АТС» по сервисной модели

Компания «Светец» объявила о выводе нового продукта: платформа ВАТС для операторов связи по сервисной модели (SaaS – Software as a Service).

Данный продукт ориентирован на операторов связи, которые заинтересованы в быстром запуске услуг ВАТС и ВКЦ для своих клиентов, но не готовы к капитальным затратам на приобретение собственного решения.

Предложение компании «Светец» предусматривает доступ оператора связи к облачной платформе ВАТС, развернутой на вычислительных ресурсах компании «Светец». Оператору предоставляется весь современный функционал платформы, включающий обширный перечень функций Виртуальных АТС, интеграции с CRM-системами, собственные программные клиенты под различные операционные системы (Windows, macOS, Linux, Android, iOS).

Кроме того, оператору доступен ряд возможностей: виртуальный контакт-центр, который может быть развернут у абонента в течение нескольких минут; онлайн предбиллинг, позволяющий оператору формировать гибкие тарифные планы, включать дополнительные платные опции, пакеты услуг и т.п., увеличивая выручку; система управления номерной емкостью оператора, обеспечивающая сопровождение жизненного цикла номера; специальный веб-интерфейс для быстрого подключения нового абонента; кастомизация решения по требованиям оператора.

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Оператор получать возможность оказывать услуги ВАТС и ВКЦ под собственным брендом.

В рамках предложения компании «Светец» доступна организация технической поддержки абонентов.