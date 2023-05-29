OCS предлагает ИТ-каналу программные продукты «Светец»

OCS Distribution расширяет портфель импортозамещающих решений в области систем связи и автоматизированного управления и предлагает партнерам решения российского разработчика «Светец».

Компания на протяжении 30 лет занимается созданием и внедрением программного обеспечения в области телекоммуникационных и информационных сетей. Продукты разработчика включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и используются государственными и коммерческими корпорациями, от крупных компаний до малых и средних предприятий, в 80 субъектах РФ и Казахстане.

Партнерам OCS будет доступен широкий выбор программных продуктов «Светец»: Svetets TMS — сервисная платформа, на базе которой пользователи могут запускать различные сервисы, строить или модернизировать корпоративные и ведомственные сети связи и заменять аппаратные офисные АТС и колл-центры на виртуальные; Svetets BPS — программный комплекс, ориентированный на сбор статистической информации о предоставленных пользователям услугах и последующую тарификацию данных услуг. С его помощью можно тарифицировать не только услуги телефонии, но и любые дополнительные сервисы; Svetets ESB — интеграционная платформа, которая позволяет решать задачи по интеграции различными способами и обеспечивать надежность и быстродействие при совместной работе нескольких систем; Svetets CSS — комбинированная телефонная станция, предназначенная для организации современных узлов связи и предоставления пользователям современных телекоммуникационных услуг.

В настоящее время разработчик готов предложить компаниям решение по поддержке оконечного телефонного оборудования Cisco и Avaya. Переход с иностранного программного обеспечения на сервисную платформу Svetets TMS позволяет сохранить клиентские инвестиции в ранее купленное абонентское оборудование.

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Также в портфеле дистрибьютора представлены программные продукты «Светец» для построения систем на российских ОС в экстренных службах 112, 103, 122.

Сотрудничество с компанией «Светец» позволит OCS дополнить предложение в сфере импортозамещения и предложить партнерам качественные решения в области телекоммуникационных и информационных сетей от российского разработчика. Продвижением и поддержкой программных продуктов «Светец» займется департамент систем связи и телекоммуникаций. Продуктовые специалисты, эксперты и пресейл-инженеры дистрибьютора готовы оказать партнёрам и их заказчикам консультации по решениям, организовать демонстрации и пилоты, а также проработать комплексные проекты.