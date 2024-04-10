«Технопарк Санкт-Петербурга» переходит на российское ПО «Группы Астра»

«Технопарк Санкт-Петербурга» реализует проект по переводу собственной ИТ-инфраструктуры полностью на отечественные технологии. Основным вендором, поставляющим российские решения, является «Группа Астра». На текущий момент выполняется внедрение ОС Astra Linux, платформы виртуализации VMmanager, контроллера домена ALD Pro и сервера управления корпоративной почтой RuPost.

Внедряя продукты «Группы Астра», технопарк планирует достичь двух целей. Первая — замена зарубежных технологий в соответствии с требованиями регулятора и решение собственных бизнес-задач. Второе — создание производительной и масштабируемой ИТ-среды для работы демонстрационного полигона российских вендоров.

Демополигон – это место встречи представителей бизнеса, государственных организаций и рядовых пользователей с ключевыми вендорами. Он является первым в России проектом подобного типа, запущенным в рамках концепции технологического развития страны до 2030 г. Площадка представляет собой постоянно действующую выставку отечественных ИТ: от серверов и коммутаторов, до операционных систем и платформ виртуализации. Посетители полигона могут получить прямую консультацию от вендоров по прикладным вопросам использования продуктов, а также увидеть представленные решения в действии. На выставке присутствует и «Группа Астра», развернувшая полностью работоспособный стек технологий, основанный на собственных решениях.

Проект импортозамещения «Технопарка Санкт-Петербурга» реализуется на действующей инфраструктуре без вмешательства в существующие бизнес-процессы компании. На ранних этапах к локальной вычислительной сети технопарка будут подключены три сервера с виртуализацией, часть вычислительных ресурсов обеспечит корпоративные коммуникации, часть — функционал демонстрационного полигона, на базе которого можно будет развернуть и показать любое ИТ-решение по запросу. Ранее технопарк использовал зарубежные программные продукты, преимущественно Microsoft: Windows, Active Directory, Exchange Server, Hyper-V и др. Миграция на российские решения будет проходить в течение ближайших 6-8 месяцев с профессиональным техническим сопровождением со стороны «Группы Астра».

«Решение перейти на отечественное программное обеспечение – это не только поддержка российской ИТ-индустрии, но и шаг на пути к технологическому суверенитету страны. Мы гордимся тем, что лучшие в нашей стране разработчики ПО представлены на демополигоне российских вендоров Технопарка. И, конечно, одни из первых внедряем их решения в свою работу», – отметил Олег Якимов, генеральный директор компании «Технопарк Санкт-Петербурга».

«Решая задачи импортозамещения, мы получаем и используем новые возможности создать более масштабные, более производительные системы, которые не просто отвечают требованиям регулятора, но и обладают множеством преимуществ для пользователей. С ними удобнее работать, они лучше защищены и полностью готовы к дальнейшему развитию и масштабированию. Наши партнеры разработали именно такую систему — не просто замену старой, а более технологически зрелое решение с большим заделом на будущее, поскольку по мере роста демонстрационного полигона технопарка потребность в виртуализации и вычислительных ресурсах будет только расти. Вместе мы подобрали оптимальное сочетание программных продуктов под различные задачи технопарка и сейчас этот масштабный план активно воплощается в жизнь», — сказал заместитель директора департамента регионального развития в СЗФО «Группы Астра» Антон Огородников.

«Группа Астра» является активным игроком ИТ-рынка СЗФО и участником процессов импортозамещения в регионе. Для удобства клиентов и оперативного реагирования на запросы вендор в 2022 г. открыл офис в Санкт-Петербурге.