Росреестр закупил серверы Yadro

Росреестр почти на 200 млн руб. закупил российское вычислительное оборудование под брендом Yadro. Технику поставит «дочка» «Ростелекома». Она поставляла оборудование того же бренда Службе и в 2022 г., просрочив исполнение и заплатив штраф в 1,4 млн рублей.

Серверы для Росреестра

Как выяснил CNews, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) почти на 200 млн руб. закупила российское вычислительное оборудование.

Росреестр закупил 16 серверов Yadro X2-205 и одну систему хранения данных (СХД) «Татлин-Ю» на общую сумму 194,3 млн руб., согласно порталу госзакупок.

Тендер на закупку в формате аукциона был опубликован 7 марта 2023 г. Его итоги были подведены 17 марта. На аукцион была подана только одна заявка — от «РТК цифровые технологии». Контракт с Ростреестром был заключен без понижения, по максимальной цене.

CNews ожидает ответа от «РТК цифровые технологии» о том, почему участник предложил сервера именно бренда Yadro.

Судя по предыдущим аукционам, служба уже закупала вычислительное оборудование Yadro. Например, в июле 2022 г. Росреестр на 801,3 млн руб. закупил 190 серверов «Вегман S220» и одну СХД «Татлин-Ю». Исполнителем контракта также стала «РТК цифровые технологии». Судя по карточке контракта, «дочка» «Ростелекома» исполнила свои обязательства с просрочкой, за что уже оплатила 1,4 млн руб. в виде штрафа.

Какое оборудование нужно

Согласно техзаданию, заказчику требовались стоечные серверы с базовой частотой процессора не менее 2,2 ГГц и 3048 ГБ оперативной памяти. ОС, установленная на оборудовании, должна быть включена в реестр Минцифры.

Поставка серверов предназначена для развития информационной системы управления архивом реестровых дел и книг учета документов, а СХД — для хранения архивов реестровых дел.

Цифровизация Росреестра

В декабре 2021 г. CNews сообщал о том, что в России появится Национальная система пространственных данных, в которой будут собраны все сведения о земле и недвижимости страны. Проект входит в одноименную госпрограмму рассчитанную до 2030 г. Согласно ей, услуги Росреестра до этого срока в объеме 95% будут переведены в электронный вид.

В августе 2022 г. CNews писал о том, что Федеральный бюджет потратит почти 20 млрд руб. на создание цифровой платформы Росреестра, основой для которой является Единый государственный реестр недвижимости.

Соответствующие расходы за период 2021-2024 гг. заложены в федеральный проекте «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика».

С помощью этой платформы предполагается обеспечить оказание на Портале госуслуг 45 информационных сервисов, а также добиться сокращения затрат на контрольно-надзорную деятельность.