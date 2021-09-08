Yadro покажет школьникам, как проектировать процессоры с открытой архитектурой

16 сентября компания Syntacore (входит в ГК Yadro) в программе Сколковской школы синтеза цифровых схем проведет онлайн и офлайн лекции и мастер-класс для школьников и студентов на тему проектирования процессоров на базе открытой архитектуры RISC-V.

Школа соберет аудиторию продвинутых школьников старших классов и студентов младших курсов, которые хотят попробовать современные технологии проектирования микросхем в массовых устройствах. Лекции и практические занятия проведут преподаватели и специалисты ведущих технологических вузов, включая МИЭТ, ВШЭ МИЭМ, ИТМО, МФТИ и ряда других университетов и компаний.

Syntacore — ведущий разработчик процессорного IP и инструментов на базе открытой архитектуры RISC-V с 2015 года. Решения компании востребованы на рынке, уже многократно проверены в кремнии и применяются клиентами в России и за рубежом в продуктах по проектным нормам до 5 нм. Благодаря участию Syntacore будущие разработчики смогут узнать о самой многообещающей разработке последних лет – процессорах на RISC-V.

Сейчас во всем мире используются процессоры закрытых архитектур. Открытая архитектура позволит уйти от их монополии и создавать независимые аппаратные продукты. Yadro является одним из активных разработчиков на RISC-V и планирует инвестировать в создание аппаратной линейки на базе открытой архитектуры более 6 млрд руб.

В рамках секции «Первый шаг в архитектуру и микроархитектуру современных процессоров» эксперты Syntacore Никита Поляков, проектировщик микропроцессоров с архитектурой RISC-V, и Станислав Жельнио, разработчик микросхем, прочитают две лекции.

Первая лекция «Архитектура: вид процессора с точки зрения программиста» будет посвящена ассемблеру RISC-V с одновременными упражнениями на симуляторе процессора на уровне инструкций.

Вторая лекция «Микроархитектура: вид процессора с точки зрения схемотехника» даст представление об аппаратной организации процессора schoolRISCV с вариантами одноцикловой и конвейерной микроархитектуры. Кроме того, будет проведена демонстрация синтеза процессора и запуск его на платах.

Также специалисты Syntacore проведут упражнение по добавлению в процессор инструкции и верификации с помощью программного теста и измерению максимальной тактовой частоты получившегося варианта процессора. Кроме того, студенты и аспиранты участвующих компаний и университетов проведут дополнительные упражнения и помогут реализовать индивидуальные проекты учеников по изменению процессора и интеграции его с периферийными устройствами.