ГК «Астра» и группа «Вартон» перешли на СУБД Tantor

ГК «Астра» и группа «Вартон» завершили миграцию платформы «1С:Предприятие» с предназначенной для работы при повышенных нагрузках промышленной системы управления базами данных на российскую СУБД Tantor SE 1C под управлением ОС Astra Linux Special Edition. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Миграция охватила более 1000 активных пользователей «1C:ERP». Суммарный объем кластеров баз данных (БД) составляет 1 ТБ и 2,5 ТБ соответственно, при этом один кластер содержит более 25 баз, и самая большая из них занимает около 500 ГБ.

Проект перехода стартовал в начале октября. Сначала три месяца длилось пилотирование, в ходе которого велись всесторонние испытания функционала СУБД Tantor в целом, а также при совместном функционировании с платформой «1C:Предприятие». Была реализована серия нагрузочных тестов в текущих контурах компании, и только после успешного завершения всех проверок осуществлена полная миграция.

Весь комплекс выполненных в рамках пилотного проекта работ позволил в короткий срок перевести на СУБД Tantor систему «1С» холдинга, которая используется в условиях очень высокой нагрузки: в обеих компаниях одновременно работают несколько сот пользователей, вводится несколько тысяч документов, формируется огромное количество отчетов по множеству бизнес-направлений.

Кроме миграции на СУБД Tantor, была проведена работа по внедрению еще одного продукта компании Tantor Labs – платформы Tantor. Решение предназначено для управления и мониторинга БД, разработанных на основе открытой СУБД PostgreSQL. Платформа позволила существенно облегчить процесс миграции, поиска узких мест и оптимизации баз данных, что существенно снизило трудозатраты и сократило временные рамки проекта для команды сопровождения. В качестве функциональных возможностей и преимуществ платформы можно выделить удобный и интуитивно понятный интерфейс, визуальный конфигуратор настроек СУБД с встроенный адаптивным сервисом подсказок большого количества параметров, продвинутый мониторинг и профалер запросов, аналитика лога СУБД и др. Учитывая сложность некоторых запросов (например, планы запросов могли содержать 300 и более узлов), их оптимизация без инструментов платформы заняла бы гораздо больше времени. В ближайшее время холдинг планирует подключить к платформе Tantor все свои БД, которых более 200.

Tantor — это разработанная на основе PostgreSQL СУБД российского производства с повышенной производительностью и встроенной системой администрирования и мониторинга. Продукт включен в реестр Минцифры России и подходит для использования в ИТ-инфраструктурах на базе ОС Astra Linux. В качестве преимуществ Tantor разработчик выделяет улучшения в ядре для большей производительности БД при повышенных нагрузках, функционал для быстрой бесшовной миграции, возможности для работы в режиме отказоустойчивого кластера, централизованного управления и мониторинга без командной строки.

Отечественная платформа уменьшает сроки разработки программных документов ПО

Платформа Tantor — это собственная разработка, позволяющая администрировать и мониторить любые корпоративные базы данных на основе PostgreSQL. Автоматизация рутинных операций позволяет уменьшить эксплуатационные расходы. а современный графический интерфейс обеспечивает удобство использования и администрирования. Кроме того, предусмотрены интеграция корпоративных БД и служб каталогов для аутентификации и управления группами и пользователями, возможность выгрузки метрик с помощью API, а также интеграция с ОС Astra Linux для защиты от несанкционированного доступа.

«Одна из ключевых ценностей нашей компании — это ответственное отношение к заказчикам. Предлагая им тот или иной продукт, мы всегда уверены в его качестве, удобстве и доступности всех заявленных функциональных возможностей. В прошлом году мы присоединились к ГК “Астра”, и миграция ERP-систем в наших компаниях на СУБД “Тантор” является вполне логичным шагом. Мы работаем и тестируем свои продукты на себе в рамках холдинга. Это большая ответственность, так как от качества и надежности наших продуктов зависят бизнес-процессы, а также работа большого количества людей в группе компаний. Кроме того, специалисты провели ряд комплексных проверок и работ в части интеграции, и благодаря этому мы можем на 100% гарантировать, что программный стек работает корректно даже при повышенных нагрузках. Практика показала, что использовать СУБД Tantor легко и удобно, а миграция на нее с Oracle, MSSQL и любых других коммерческих или открытых СУБД не создаст неудобств и не замедлит бизнес-процессы», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор лабс».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.